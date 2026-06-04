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知っておきたい「スマホのルールを守れない子」へのNG行動と親の正しい対応策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

道山ケイ（思春期の子育てアドバイザー）が「【スマホ問題】自分で決めたルールを守れない子への正しい対応3STEP」を公開した。動画では、スマホやゲームの時間を自分で決めても守れない子どもに対する、親の適切なサポート方法について解説している。



道山氏はまず、スマホの使いすぎによる寝不足を心配する親が多いことに触れつつ、それよりも「やるべきことができているか」を重視すべきだと語る。小中高生の場合、「遅刻せずに学校に行く」「宿題を遅れずに出す」「最低限必要な点数は取る」という3点ができているなら、多少の寝不足は気にしなくてもよいという。



一方で、これらができていない場合は3つのステップで対応する必要がある。第1ステップとして、親からの愛情を伝えて子どもの「愛情バロメータ」を上げ、話し合いができる関係性を築く。第2ステップで、現状の確認と、このままではどうなるかについて子どもと話し合う。そして第3ステップで、親が一方的にルールを決めるのではなく、子どもの意思を尊重しながら改善策を一緒に考える。



さらに、新たに決めたルールを守れないときの対応策にも言及。無理やりやめさせると八つ当たりされる危険性があるため、その日は見守り、子どもが落ち着いている翌日に話し合いの場を持つことが有効だと説明した。親子の対話を重視し、子どもの自立を促すこのアプローチは、家庭でのスマホ問題解決に向けた実践的な知識となっている。