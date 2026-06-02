セブン韓国フェア第2弾 餅っと食感クロッチ、カムジャチーズボールなど多彩な8種ラインナップ
【モデルプレス＝2026/06/02】セブン-イレブンにて、「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第2弾が6月8日より順次開催される。話題の「クロッチ」「カムジャチーズボール」「参鶏湯」など、本場の再現度にこだわった全8商品が全国に登場する。
【写真】「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」第2弾ラインナップ
第1弾に続き、より多彩になった「マシッソ（おいしい）！」な第2弾では、本場の再現度にこだわった全8商品がラインアップされている。
「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」は、バターの塩味ときなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクが加わり甘じょっぱく仕上げられており、和×韓が融合した味わい。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンともちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。「餅っと食感クロッチ チョコ」は、濃厚なチョコクリームとほろ苦い甘さのココアシュガーの王道な組み合わせで、クリスピーなクロワッサンともちフィリングの食感のコントラストを楽しむことができる。
「お店で揚げた カムジャチーズボール（3個入）」は、ブラックペッパー配合の生地にじゃがいもを練り込んだ外サクサクで中もちもちのチーズボールで、中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で堪能できる。
他にも「韓国風旨辛ダレのサーモン」「やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご」「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」「セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ」「セブンプレミアム 参鶏湯」と、おつまみや主食にぴったりなメニューが登場。定番の人気料理に加えて今話題のグルメで韓国フェアを盛り上げる。（modelpress編集部）
第1弾開催期間：2026年6月1日（月）〜2026年6月7日（日）
第2弾開催期間：2026年6月8日（月）〜2026年6月16日（火）
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【写真】「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」第2弾ラインナップ
◆定番から今話題のグルメまで全8商品
第1弾に続き、より多彩になった「マシッソ（おいしい）！」な第2弾では、本場の再現度にこだわった全8商品がラインアップされている。
「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」は、バターの塩味ときなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクが加わり甘じょっぱく仕上げられており、和×韓が融合した味わい。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンともちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。「餅っと食感クロッチ チョコ」は、濃厚なチョコクリームとほろ苦い甘さのココアシュガーの王道な組み合わせで、クリスピーなクロワッサンともちフィリングの食感のコントラストを楽しむことができる。
「お店で揚げた カムジャチーズボール（3個入）」は、ブラックペッパー配合の生地にじゃがいもを練り込んだ外サクサクで中もちもちのチーズボールで、中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で堪能できる。
◆おつまみ向き＆主食系も続々
他にも「韓国風旨辛ダレのサーモン」「やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご」「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」「セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ」「セブンプレミアム 参鶏湯」と、おつまみや主食にぴったりなメニューが登場。定番の人気料理に加えて今話題のグルメで韓国フェアを盛り上げる。（modelpress編集部）
◆マシッソ！韓国イチ推し！グルメ
第1弾開催期間：2026年6月1日（月）〜2026年6月7日（日）
第2弾開催期間：2026年6月8日（月）〜2026年6月16日（火）
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