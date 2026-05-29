FRUITS ZIPPERが、新曲「ぱわーオブらぶ」を本日リリースした。また、MVのティザー映像も本日20時に公開される。

“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”。そんなメッセージを言葉遊びを交えて届ける今作は、FRUITS ZIPPERならではの“KAWAII”パワーとポジティブなエネルギーを詰め込み、世代を超えて愛される楽曲に仕上がったという。作詞・作曲は「わたしの一番かわいいところ」などFRUITS ZIPPERの人気曲を数多く手掛けるヤマモトショウが担当している。

MVのティザー映像では、カラフルかつポップな世界観で踊るメンバーたちが登場しており、5月31日よりメンバーのソロティザー映像も解禁されるとのこと。本編は6月7日に公開予定なので、楽しみにお待ちいただきたい。

なおFRUITS ZIPPERは、4周年記念アリーナツアー＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞を開催中だ。ツアーは折り返しに入っており、残りは香川県、北海道、愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。さらに、7月15日には5thシングルCDも発売予定で、全国各所でリリースイベントを開催している。

◾️＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞

2026年 ※終了公演は省略

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

◾️＜FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -＞

2026年

9月3日（木）神奈川県 よこすか芸術劇場（大劇場）

9月16日（水）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

9月18日（金）千葉県 松戸・森のホール21 大ホール

9月21日（月・祝）三重県 三重県文化会館 大ホール

9月23日（水・祝）岐阜県 長良川国際会議場 メインホール

9月25日（金）愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

9月30日（水）大阪府 グランキューブ大阪 メインホール

10月1日（木）大阪府 グランキューブ大阪 メインホール

10月4日（日）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

10月6日（火）宮城県 仙台サンプラザホール

10月7日（水）宮城県 仙台サンプラザホール

10月11日（日）石川県 本多の森北電ホール

10月13日（火）香川県 レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）

10月15日（木）愛媛県 松山市民会館 大ホール

10月26日（月）福岡県 福岡サンパレス

10月27日（火）熊本県 熊本城ホール メインホール

11月5日（木）広島県 広島文化学園HBGホール

11月6日（金）広島県 広島文化学園HBGホール

11月12日（木）北海道 札幌市民芸術劇場hitaru

11月14日（土）東京都 東京ガーデンシアター

11月15日（日）東京都 東京ガーデンシアター

11月21日（土）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

11月22日（日）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/2026tour_autumn

◾️5thシングルCD（タイトル未定）

2026年7月15日（水）リリース

予約：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD 初回限定盤：3,300円

FRUITS ZIPPER盤：1,800円

通常盤：1,200円 ▼予約者優先 先着オリジナル特典

・Amazon.co.jp

初回限定盤／FRUITS ZIPPER盤／通常盤：メガジャケ(各形態JK写絵柄) ・タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「松本 かれん デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「松本 かれん 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「櫻井 優衣 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「櫻井 優衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・ネオウィング

初回限定盤：「早瀬 ノエル デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「早瀬 ノエル 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・楽天ブックス

初回限定盤：「月足 天音 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「月足 天音 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・セブンネットショッピング

初回限定盤：「仲川 瑠夏 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「仲川 瑠夏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「鎮西 寿々歌 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「鎮西 寿々歌 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・Sony Music Shop

初回限定盤：「真中 まな デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「真中 まな 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ・応援店共通特典

初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。 ▼リリースイベント

6/1（月）【兵庫県】阪急西宮ガーデンズ本館4Fスカイガーデン・ 木の葉のステージ（メンバー : 鎮西寿々歌、真中まな）

6/1（月）【神奈川県】ららぽーと横浜 セントラルガーデンKiLaLa（メンバー : 早瀬ノエル）

6/1（月）【オンライン】オンラインリリースイベント（メンバー : 櫻井優衣）

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。