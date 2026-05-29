　29日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3454枚だった。うちプットの出来高が2911枚と、コールの543枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の307枚（1円安9円）。コールの出来高トップは7万1000円の69枚（410円高975円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　+1　　　 3　　90000　
　　23　　　+5　　　15　　85000　
　　19　　 +17　　　35　　82500　
　　38　　 +29　　　67　　80000　
　　 1　　　　　　　86　　79500　
　　 7　　　　　　 104　　79000　
　　 1　　 +26　　　91　　78500　
　　11　　　　　　 134　　78000　
　　 8　　 +87　　 162　　77500　
　　 6　　　　　　 192　　77000　
　　 2　　　　　　 185　　76500　
　　12　　+112　　 240　　76000　
　　42　　+165　　 335　　75000　
　　29　　+195　　 435　　74000　
　　23　　　　　　 510　　73500　
　　34　　+240　　 550　　73000　
　　 7　　+240　　 640　　72500　
　　20　　+365　　 735　　72000　
　　 2　　+255　　 740　　71500　
　　69　　+410　　 975　　71000　
　　11　　+125　　 910　　70500　
　　28　　+470　　1190　　70000　
　　 3　　　　　　1160　　69500　
　　 6　　+580　　1535　　69000　
　　 1　　+245　　1425　　68500　
　　63　　+710　　1905　　68000　
　　 1　　+850　　2065　　67500　
　　18　　　　　　2160　　67125　
　　 9　　+675　　2130　　67000　
　　34　　+890　　2830　　66000　　2480 　　　　　　　25　
　　 2　　　　　　3015　　65250　　2120 　　-605　　　 6　
　　 5　 +1360　　3500　　65000　　2025 　　-620　　　12　
　　 1　　　　　　3770　　64500　　1840 　　-620　　　11　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1760 　　-590　　　13　
　　 6　 +1280　　4075　　64000　　1660 　　-625　　　23　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1390 　　-525　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1315 　　-460　　　16　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1255 　　-310　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1150 　　-620　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 935 　　-390　　　21　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 775 　　-395　　 121　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 725 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 775 　　-215　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 625 　　-285　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 635 　　-225　　　26　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 525 　　-340　　　35　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 440 　　-240　　　41　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 400 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 370 　　-155　　 104　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 325 　　 -90　　　10　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 320 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 315 　　-185　　 108　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 290 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 270 　　 -80　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 260 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 260 　　-105　　　78　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 247 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 248 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 230 　　 -80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 225 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 217 　　 -98　　　26　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 213 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 203 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 199 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 188 　　-117　　　45　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 180 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 165 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 163 　　 -59　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 152 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 147 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 139 　　 -56　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 133 　　 -47　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 120 　　 -70　　　87　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 110 　　 -25　　 250　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 108 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 100 　　 -40　　 275　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　90 　　　　　　　79　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　78 　　 -30　　　77　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　68 　　 -22　　　99　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　60 　　 -18　　　76　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　48 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　50 　　　　　　 150　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　46 　　 -20　　 168　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　44 　　　-6　　 150　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　41 　　　　　　　41　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　34 　　 -13　　　30　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　32 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　28 　　 -10　　　52　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　27 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　26 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　25 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　18 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　15 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　17 　　　-8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　12 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　10 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 9 　　　-1　　 307　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 6 　　　+3　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 5 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 4 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 4 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　 0　　　41　

