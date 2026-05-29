日経225オプション7月限（29日日中） 3万円プットが出来高最多307枚
29日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3454枚だった。うちプットの出来高が2911枚と、コールの543枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の307枚（1円安9円）。コールの出来高トップは7万1000円の69枚（410円高975円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +1 3 90000
23 +5 15 85000
19 +17 35 82500
38 +29 67 80000
1 86 79500
7 104 79000
1 +26 91 78500
11 134 78000
8 +87 162 77500
6 192 77000
2 185 76500
12 +112 240 76000
42 +165 335 75000
29 +195 435 74000
23 510 73500
34 +240 550 73000
7 +240 640 72500
20 +365 735 72000
2 +255 740 71500
69 +410 975 71000
11 +125 910 70500
28 +470 1190 70000
3 1160 69500
6 +580 1535 69000
1 +245 1425 68500
63 +710 1905 68000
1 +850 2065 67500
18 2160 67125
9 +675 2130 67000
34 +890 2830 66000 2480 25
2 3015 65250 2120 -605 6
5 +1360 3500 65000 2025 -620 12
1 3770 64500 1840 -620 11
64250 1760 -590 13
6 +1280 4075 64000 1660 -625 23
63000 1390 -525 13
62750 1315 -460 16
62500 1255 -310 13
62000 1150 -620 2
61000 935 -390 21
60000 775 -395 121
59750 725 9
59500 775 -215 1
59000 625 -285 4
58500 635 -225 26
58000 525 -340 35
57000 440 -240 41
56500 400 18
56000 370 -155 104
55500 325 -90 10
55250 320 17
55000 315 -185 108
54750 290 25
54500 270 -80 9
54250 260 16
54000 260 -105 78
53875 247 12
53500 248 1
53250 230 -80 1
53125 225 1
53000 217 -98 26
52875 213 2
52500 203 11
52250 199 2
52000 188 -117 45
51500 180 4
51250 165 6
51000 163 -59 6
50750 152 6
50500 147 4
50000 139 -56 6
49500 133 -47 1
49000 120 -70 87
48500 110 -25 250
48250 108 1
48000 100 -40 275
47000 90 79
46000 78 -30 77
45000 68 -22 99
44000 60 -18 76
43000 48 22
42500 50 150
42000 46 -20 168
41500 44 -6 150
41000 41 41
40000 34 -13 30
39000 32 7
38000 28 -10 52
37750 27 8
37500 26 8
37250 25 8
37000 18 8
36000 15 -15 9
35000 17 -8 3
32000 12 4
31000 10 -2 3
30000 9 -1 307
28000 6 +3 9
27000 5 12
26000 4 8
25000 4 -1 8
20000 2 0 41
株探ニュース
