ÆüËÜ¸ÂÄê¡¢990Ëü±ß¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¸øÆ»¤Ç»î¾è¡ª¡¡¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡ ¡ÖÁö¤ê¡×¤È¡ÖÁõÈ÷¡×¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«!?
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¡¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡¡¡²Á³Ê¡§990Ëü±ß¡¡±½¤ÎÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¸øÆ»¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Áö¤ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤·¤¿ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤É¤¦¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¡£¸øÆ»¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÆ´¤ì¤ÎÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯!?¡Û
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¡Ê»°ºµÁä¡Ë¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£´±Ç½Åª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Î®Îï¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ë²Á³Ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢µã¤¯µã¤¯Äü¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÏÄ¹¤é¤¯¤½¤ó¤Ê±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ï¼±¤òÊø¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿SUV¡¦¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²Á³Ê¤Ï990Ëü±ß¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆàÀïÎ¬Åªá¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆâ³°Áõ¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸·Áª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤ä¼Á´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï°ìÀÚÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢60²ó¥í¡¼¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï½¾Íè¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÁØ¤Ë¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»É¤µ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Á´Ä¹4845mm¡ßÁ´Éý1950mm¡ßÁ´¹â1670mm¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬¸Ø¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ËÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Éº¤¦
¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö1914Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¡¢110Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Â¤¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°µÅÝÅª¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¼Ö¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£SUV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯¡¢ÉÊ³Ê¤¬Éº¤¦¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢½Å¸ü¤«¤ÄÄù¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë²»¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢8.8¥¤¥ó¥Á¡õ12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤Ï¤³¤³¤Ë½¸Ìó
±¿Å¾ÀÊ¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶¡¼¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉ¸½àÁõÈ÷¡£¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤È¡¢¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ü¥¿¥ó¼°¥·¥Õ¥È¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Àè¿ÊÀ¤¬¡¢Áá¤¯¤âÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡Ü48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï300ÇÏÎÏ¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢¹Å¼Á¤Ç´¥¤¤¤¿ÇÓµ¤²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë±Ô¤¤²ÃÂ®¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤é»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤à½Ö´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë²÷´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶³Ð¤ÇàÊÌ³Êá¤ÈÍý²ò¤µ¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¡£
300ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë2.0¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾4¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤È´Ä¶ÀÇ½¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤Ï½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤Î³Ê¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤Æ²¿¤ò¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¤¢¤é¤¬¤¤Æñ¤¤ËâÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Áö¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½ª»Ï³ê¤é¤«¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤ÏÀµ³Î¤«¤Ä¼«Á³¤À¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼ÖÂÎ¤Ï·Ú²÷¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢Ä¹¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¤âÉÔ°Â´¶¤Ï³§Ìµ¡£SUV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
²ÈÂ²¤ò¾è¤»¤ëÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤â±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤³¤½¤¬¡¢¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½îÌ±¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¾å¾º¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁ¤ä¥ª¥¤¥ë²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤È²Ô¤®¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¤À¤¬ÍýÀ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¡¢¥°¥ì¥«¡¼¥ì ¥¨¥Ã¥»¥ó¥Ä¥¡¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍßË¾¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î´í¸±¤ÊÍ¶ÏÇ¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬»ý¤Ä¡¢²¿¤è¤ê¥ä¥Ð¤¤Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã