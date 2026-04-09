【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『新鮮な気持ちで取り組んでいきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
初心な気持ちで取り組むことがあります。これまでの人生での経験や知識は、一旦忘れて新たな気持ちで向き合うでしょう。仕事や公の場では特定の人との仲が良い様子を周囲に見せるようにします。ライバルの人達を悔しがらせるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
「想いをそのまま行動にすること」「想いを形にもしていくこと」が関係を良好にする大事なテーマです。変に遠慮すると拗れてしまうでしょう。シングルの方は、隠れ引っ込み思案な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が日々あなたを不安にさせないように配慮しています。
｜時期｜
4月15日 トラブル発生 ／ 4月19日 依存を見せてしまう
｜ラッキーアイテム｜
お気に入りの鞄
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞