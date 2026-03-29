細部まで作り込まれた圧巻のディテール！圧倒的な密度と存在感で魅せる一体！【マックスファクトリー】「装甲騎兵ボトムズ」ラビドリードッグ1/24スケールモデルがAmazonで好評発売中！
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ファン必見の完成度！重厚な存在感が際立つ【マックスファクトリー】ラビドリードッグがAmazonで登場！
全ボトムズファン待望の「1/24 ラビドリードッグ」がフル可動プラモデルになって登場。「PLAMAX ストライクドッグ」をベースに、ラビドリードッグ専用パーツを新規に作り上げた。各パーツは8色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がり。また、細部を塗装することで、より劇中に近づけることもできる。
スナップフィット+接着によるストレスフリービルドモデル。各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用。
→【アイテム詳細を見る】
「ハンディソリッドシューター」「DTアサルトライフル」「機雷」「破損腕」及び、同スケールの「キリコ・キュービィー」フィギュア（表情2種）付属。
ランナータグにリベットなどのモールドを彫刻。切り離してディティールアップパーツとして使用可能。
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右手のハンドパーツは4種類。
ファン必見の完成度！重厚な存在感が際立つ【マックスファクトリー】ラビドリードッグがAmazonで登場！
全ボトムズファン待望の「1/24 ラビドリードッグ」がフル可動プラモデルになって登場。「PLAMAX ストライクドッグ」をベースに、ラビドリードッグ専用パーツを新規に作り上げた。各パーツは8色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がり。また、細部を塗装することで、より劇中に近づけることもできる。
スナップフィット+接着によるストレスフリービルドモデル。各種マーキングの再現には水転写式デカールを採用。
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ランナータグにリベットなどのモールドを彫刻。切り離してディティールアップパーツとして使用可能。
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右手のハンドパーツは4種類。