¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ø¤Îà¿åÊ¬Êäµë¶Ø»ßµ¿ÏÇáÉâ¾å¤â¡Ä¸µ¥³¡¼¥ÁÈÝÄê¡Ö°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÈÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëà¿åÊ¬Êäµë¶Ø»ßµ¿ÏÇá¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸µ¥³¡¼¥Á¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¿åÊ¬Êäµë¶Ø»ßµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ê¥å¥¦¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥é¥¦¥é¡¦¥ê¥Ú¥Ä¥¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»ØÆ³²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Îã¤¨¤ÐÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¶Ø¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ê¥å¥¦¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎý½¬¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¥ê¥å¥¦¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¡¢²áµî¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤¬°ÊÁ°¤Ë¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ú¥Ä¥¡¼»á¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤Î¶Ø»ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È°ìÉô¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ú¥Ä¥¡¼»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Çµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£¡Ö»ä¤¬¥¢¥ê¥µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Ï¡¢»ä¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤ËºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¥µ¤¬¿åÊ¬Êäµë¤òË¸¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òË¸¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥å¥¦¤¬°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿¸¶°ø¤¬¥ê¥Ú¥Ä¥¡¼»á¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î²²Â¬¤â¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¡£¡ÖÁþ¤·¤ß¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¹¤Î¾å¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤¬Í§Ã£¤ÈÉ¹¤Î¾å¤ÇÍ·¤Ö»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ï¤¿¤Ã¤¿£´»þ´Ö¤·¤«Îý½¬¤»¤º¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï£´£µÊ¬¤À¤±¡¢ÆüÍËÆü¤ÏÈà½÷¤¬ÊÌ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï·è¤·¤Æ²¿¤«¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¼«È¯Åª¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¿¤ÀÈà½÷¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥å¥¦¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥Ú¥Ä¥¡¼»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ø¤ÎÁþ¤·¤ß¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
à¥¢¥ê¥µ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤Ï²áÇ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£