遠くのホコリまで一気に吸う。家族の空気を守るプラズマクラスター【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
花粉にも微粒子にも強い。部屋全体をすばやく澄んだ空気へ【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の「スピード循環気流」により、部屋全体へ風の流れが素早く行き渡り、遠くに漂うホコリまでしっかり引き寄せて吸い込む空気清浄機だ。背面全体を使った大きな吸込口がパワフルに集じんし、プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら効率よく空気を整えていく。
1万個の微粒子を吸い込んでも通すのはわずか3個という高性能を実現している。静電気を帯びているため目詰まりしにくく、交換目安は約10年と長寿命だ。花粉や微小なアレル物質への強さも魅力で、季節を問わず安心して使える。
子育て世帯からの支持も高く、「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2023」を受賞。赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭でも信頼して使われているモデルだ。
部屋の空気を素早く巡らせ、花粉も微粒子も逃さずキャッチする。毎日の空気環境をしっかり整えてくれる一台だ。
