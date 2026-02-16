「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ・スーパー団体」（１６日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

五輪新採用の２人一組で飛ぶ男子スーパー団体が、１９時（日本時間１７日３時）から行われる。日本からはノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）と、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が出場する。

スーパー団体は４人制の男子団体に変わって採用された新種目で、ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）を使用し、２人１組で争う。Ｗ杯では２３年女子蔵王大会から実施。参加人数が２人のため、選手層が厚くない国でも出場することができる。日本男子は主に二階堂と小林のペアで出場しており、昨夏に行われた五輪テスト大会では２位に入っている。

４人で２本ずつ飛ぶ従来の団体戦とは異なり、２人で３回ずつ計６本を飛んで争う。１回目が終わって上位１２位までが２回目へ、上位８人が３回目へ、と各回で足切りがある。

ミラノ・コルティナ五輪の個人ラージヒルで、上位１０人までに同国選手が２人入っているのは、日本（二階堂２位、小林６位）とオーストリア（５位と７位）のみ。強豪のノルウェーは４位と１２位、ドイツは９位と１５位、金メダルのドメン・プレブツ要するスロベニアは二番手が３０位と、現状の総合力は日本が一番。金メダルの可能性は十分にある。