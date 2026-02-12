今が食べどき。旬の「牡蠣」をおうちで気軽に味わおう♪

この時期のスーパーの鮮魚コーナーには「牡蠣」が並んでいます。特売の日も増えてつい手に取るものの、「今日はどう使おう」と悩むことも。下処理さえしてしまえば、牡蠣は色々な料理に使える頼もしい食材。今回は、特別な日じゃなくても、いつもの献立に無理なく取り入れられる牡蠣レシピを集めました。

旬の牡蠣を、いつもの食卓に

ワンランク上の韓国鍋「牡蠣入りプデチゲ」

キムチ鍋感覚で作れるプデチゲに牡蠣を加えると、スープの旨みがぐっと深まります。





冬が旬の牡蠣とほうれん草を組み合わせた、具だくさんのオープンオムレツ。フライパンひとつで作れて、切り分けるだけで食卓が整うのが嬉しいところです。



ベーコンとにんにく、玉ねぎの旨みをベースに、ぷりっとした牡蠣とほうれん草をたっぷり加えるので、見た目以上に食べ応え◎。

卵は空気を含ませるように混ぜ、弱火でじっくり蒸し焼きにすると、ふんわり仕上がります。



そのままでも十分おいしいですが、仕上げにお好みのトマトソースを添えれば、味に変化が出て家族それぞれの好みにも対応しやすい一皿に。

牡蠣のオムレツ｜Instagram（＠otosanzmeshi）レモンでさっぱり後引く「牡蠣のパスタ」

牡蠣のパスタ｜Instagram（＠kae0904）

大粒の牡蠣を主役にした、シンプルなレモンバターパスタは、ぷりっとした食感がしっかり残り、ひと口目から「牡蠣を食べている」満足感があります。



使ったのは、下処理や火入れの心配が少ないスチーム加工の冷凍牡蠣とのこと。解凍後はそのまま使えるので、バターで表面をさっと焼くだけでOKです。火を通しすぎなくていい分、身が縮まず、旨みもしっかり。



味付けは白だしとパスタの茹で汁でまとめ、仕上げにレモンで後味を軽く。材料も工程もシンプルで、平日の夜に作りやすいパスタですね。

炊き上がる湯気もごちそう「牡蠣めし」

牡蠣の季節になると、無性に食べたくなる炊き込みご飯。

だしと調味料を合わせて炊くだけなのに、食卓に並べると一気に季節感が出ます。



味付けは白だしと麺つゆをベースに、家庭にある調味料で完結。土鍋でも炊飯器でも作れるので、時間や気分に合わせて選べるのも助かります。



炊き上がりにふたを開けた瞬間の香りは、それだけでごちそうですね。

特別な手間をかけなくても、牡蠣の旨みがごはん全体に行き渡り、「今日はこれで十分」と思える満足感のある一品に。おかわり前提で作りのは必須です！

牡蠣めし｜Instagram（＠kei._chan）

今日の献立に、旬の牡蠣という選択

牡蠣は少し特別な食材に感じますが、下処理や火入れのポイントを押さえれば、普段のごはんにも取り入れやすい存在です。



鍋にする日もあれば、フライパンで焼く日、ごはんと一緒に炊く日があってもいい。

がんばりすぎず、でもちゃんとおいしい。旬の牡蠣を、ぜひ今夜の献立に気軽に取り入れてみてください。