BTSの復帰ステージが、Netflix（ネットフリックス）で、世界中に配信される。3月20日に復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、翌21日にソウル中心部の光化門広場で復帰コンサートを開く。

光化門広場は、韓国民主化の象徴的な場所で、先月21日には韓国の金民錫（キム・ミンソク）国務総理（61）が、BTSと契約するHYBE（ハイブ）本社を訪問し、ミーティングを行うなど、国を挙げて実現したイベントだ。ソウル市も、個人のイベントとしては初めて使用許可を出している。

韓国の総合紙・東亜日報は5日「光化門カムバック公演は、190カ国で生中継される。来月21日午後8時から新曲を披露する。ネットフリックスでは、新アルバム制作過程のドキュメンタリーも、来月27日に公開する予定だ」と報じた。

所属事務所は3日「前日に発売される5枚目のアルバム『ARIRANG（アリラン）』を記念し、来月21日の光化門公演には、タイトル曲を含む新曲を披露する」と発表した。

14曲が収録された「ARIRANG」は、来月20日午後1時に正式に発売される。