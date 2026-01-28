日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、「お肉ピザ」がお得に購入できるキャンペーンを1月28・29日の2日間限定で実施します。

【画像】わわ…ヤバ…っ コチラがピザハットの「肉の日」ジャンキーすぎるラインアップです！ うまそ！！（4枚）

「お肉ピザ」は、「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ」「肉の日 2枚セット」がラインアップ。

「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」の価格は、テイクアウトが1129円（以下、税込み、通常価格2345円）、配達が1929円（通常価格2345円）で、最大1216円お得になります。

「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ」の価格は、テイクアウトが1129円（通常価格2525円）、配達が1929円（通常価格2525円）で、最大1396円お得になります。

「肉の日 2枚セット」は、「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」がセットの商品。価格はテイクアウトが2929円（通常価格6020円）、配達が3939円（通常価格6020円）で、最大3091円お得になります。

生地の種類はハンドトスのみ、サイズはMサイズのみとなります。一部店舗を除く全国のピザハット店舗で販売されます。

