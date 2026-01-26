¡Ö¤º¤Ã¤È»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×²»Ìµµ®Èþ»Ò¡¡38ºÐ¤ÇÆý¤¬¤ó¡¢»Å»öÉüµ¢¸å¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¡ÄÆ®ÉÂ»Ù¤¨¤¿·ëº§50Ç¯É×¡¦Â¼°æÔ¢É×¤Î¸¥¿È
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤ËÂ¼°æ¤µ¤ó¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÊá¤Þ¤¨¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤¦¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤¦¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼°æÔ¢É×¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤È¡¢º£Ç¯1·î2Æü¤Ë·ëº§50¼þÇ¯¤Î¶âº§¼°¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£
2¿Í¤Ï1971Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Ý¡¼¥é¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ªÅÐÀª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¡¢»ä¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¸å¤í¤«¤éÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò¸«¤¿¤éÂ¼°æ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¬¥±¥¬¤Î¼êÅö¤Æ¤ò½ª¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂ¼°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢1976Ç¯¤ËÂ¼°æ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£1982Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¦ËãÍ§Èþ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¼ø¤«¤ê1ÃË1½÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤Ï¡ØÌò¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤¶»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¡¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤éÎ¨Àè¤·¤Æ°é»ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï²»Ìµ¤µ¤ó¤¬38ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¡£ÆþÍá»þ¤Ë¶»¤Î¤·¤³¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢3¥«·î¤Û¤Ã¤È¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢Â¼°æ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤¹¤°¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆý¤¬¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼ê½Ñ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÆýË¼¤ò»Ä¤¹²¹Â¸¼ê½Ñ¤ÈÁ´Å¦¼ê½Ñ¤Î2Âò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï²¹Â¸¤ò´õË¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂ¼°æ¤µ¤ó¤¬¡ØÀèÀ¸¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£½÷Í¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À¸¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»ä¤â·è¿´¤·¤Æ¡¢º¸ÆýË¼Á´Å¦¤È¥ê¥ó¥ÑÀáÀÚ½ü¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¡×
½Ñ¸å¤ÏÆý¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸øÉ½¤»¤º¤Ë¡¢²»Ìµ¤µ¤ó¤Ï»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Æµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤ÏÉÂµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦°ì¸ÀÌÜ¤âÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤â¡Ø²»Ìµ¤µ¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤À¼½Ð¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤Î½÷Í¥¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤³¤È¤â¸ý¤ò¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á´¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤ò°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅö»þ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥À¥á¤À¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Â¼°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²»Ìµ¤µ¤ó¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤È¤µ¤¹¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤È5Ç¯À¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡Ø¤¢¤È3Ç¯¡Ù¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤¢¤È1Ç¯À¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡Ø¼çÉØ¶È¤òËÍ¤¬·¯¤«¤é½¬¤¦¡£¶èÌò½ê¤Î¼êÂ³¤¤ä³Ø¹»¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤·¤¿¤é·¯¤ÏÀÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø1Ç¯¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¯¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â·ë²ÌÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤¦¤ÄÉÂ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¦ËãÍ§Èþ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Î½ý¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤ÇÌ¼¤È¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤··è¿´¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¡¢»ä¤Î¼ó¤«¤é¾å¤·¤«¸«¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¡¢µ¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÌ¼¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë²»Ìµ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤ÏÂ¼°æ¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¸ø±éÃæ¤Ë¡¢·ÚÅÙ¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ìÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£¤È¤Æ¤âÉ×ÉØÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É×ÉØ¤Ç1Ç¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É²Î¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸½Ìò¤Ç2¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é·ëº§60¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥Éº§¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£10Ç¯¸å¤ÏÂ¼°æ¤µ¤ó¤Ï91ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤è¤êÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼¡Ë