韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が19日、イタリアのメローニア首相との首脳会談でサムスン電子ギャラクシースマートフォンを贈り、和気あいあいとした雰囲気を演出した。

青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由腊（カン・ユジョン）報道官はこの日のブリーフィングで「李大統領はピンク色のサムスン電子ギャラクシーZフリップ7をメローニ首相にサプライズで贈った」とし「ピンク色はメローニ首相が最も好きな色」と明らかにした。続いて「両首脳はこのスマートフォンで共に自撮りをし、和んだ雰囲気の中で対話をした」と伝えた。

首脳間の「自撮り外交」は今回が初めてではない。これに先立ち李大統領は中国国賓訪問で中国の習近平国家主席と自撮りをした。当時撮影に使用されたシャオミのスマートフォンは、習主席が昨年11月のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で李大統領に贈ったものだ。

この日の昼食会には韓国の食材とイタリア調理法を結合させたメニューが登場した。姜報道官は「間食の手製煎餠はカジメチップ、もち米チップ、紅麹米チップを利用してイタリアの国旗の色を表現し、莞島（ワンド）産アワビを添えたカルビチムと温野菜料理は醤油味にイタリア産赤ワインの風味を加えて大韓民国・イタリア両国の友好的な発展を祈った」とし「特にイタリアの代表的なパスタのラビオリの形に作った手作りギョーザ入りのトックマンドゥクは今年初めての公式訪韓したメローニ首相と共に新年を祝う意味を込めた」と説明した。

また「メローニ首相とイタリア公式随行員はラビオリの形の手作りトックマンドゥクを味わいながら韓国料理の味に深い印象を受けていた」と伝えた。

姜報道官は「食事中に演奏された室内楽のうちイタリアの作曲家エンニオ・モリコーネの『ネッラ・ファンタジア』などよく知る歌に喜びを表した」とし「メローニ首相の好みを反映してマイケル・ジャクソンの音楽が演奏されたりもした」と話した。

会談ではK−POPをはじめ、韓国文化に対するメローニ首相の関心にも言及された。メローニ首相は首脳会談で「私の娘の場合はK−POPファン」とし「いま韓国はK−POPによってソフトパワーを広く知らせていて、その分野において互いに協力を増進できないか考えてみることができそうだ」と述べた。

メローニ首相は昨年9月、李大統領と会った際、当時9歳だった娘が熱狂的なK−POPファンだと紹介した。

17日にソウル空港に到着した際にも片手にBLACKPINKの応援棒を持ったメローニ首相の姿が画面に映り、同行した娘もBLACKPINKの帽子をかぶっていた。