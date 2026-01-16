¥«¥Õ¥§¤ÇŽ¢M¥µ¥¤¥ºŽ£ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¡ÖÁªÂò¡×¤¹¤ë¤È¤¤ËÆ¯¤¯¡È¿´¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡É¤È¤Ï
¡¡Â¿¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢S¡¢M¡¢L¤Î3¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º¤Î°û¤ßÊª¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤ËM¥µ¥¤¥º¤ò¤è¤¯Áª¤Ö¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿´ÍýÅªÍ×ÁÇ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥«¥Õ¥§¤Ç¡ÖM¥µ¥¤¥º¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡È¿´ÍýÅª¤Ê¸¶°ø¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¿¿¤óÃæ¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¸¶°ø¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯ÁªÂò´ð½à¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â»¼º¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
Q.¥«¥Õ¥§¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¾¾¡Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÃÝ¡Ë¡¢°ìÈÖ°Â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÇß¡Ë¤Î3¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÃÝ¡Ë¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´ÍýÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¥´¥ë¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¥ë¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥¹¤È3É¤¤Î¤¯¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆ¸ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡ØÇ®¤¹¤®¤ºÎä¤¿¤¹¤®¤º¡¢¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡É¡Ù¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÁªÂò¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÁªÂò»è¤¬3¤Ä¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¿¤óÃæ¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¾¾ÃÝÇß¤ÎË¡Â§¡Ù¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2¡§5¡§3¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Ë¤ÏÍø±×¤è¤êÂ»¼º¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ØÂ»¼º²óÈò¡Ù¤Î¿´Íý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤òÁª¤ÖºÝ¤â¡¢¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÆñ¤Ê¿¿¤óÃæ¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¼ºÇÔ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡Ù¡ØÁªÂò¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ë¸å²ù¤òÈò¤±¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ø¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡Ù¤òµá¤á¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¿Í¤Ï¡¢Èæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÁª¤Ó¤¤ì¤º¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÇ§ÃÎÅªÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢Ê£»¨¤ÊÈæ³Ó¸¡Æ¤¤òÈò¤±¡¢ÌµÆñ¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÏ«ÎÏ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Q.°û¿©Å¹¤ÇÎÁÍý¤òÁª¤ó¤À¸å¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÎÁÍý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡ÖÃ±¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¡ØÊÌ¤Î²ÄÇ½À¡Ù¤ËÁÛÁü¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£¤ÎÁªÂò¤ò¡ØÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÃÇÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¡Ø¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Á¤é¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÁÛÁü¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÂò¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¿È¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ËÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬ÍÉ¤é¤°¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¿´ÍýÅªËÉ±Ò¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤¬¾ï¤Ë¡Ø·ë²Ì¡Ù¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤¬¼«¸Ê²ÁÃÍ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁªÂò¤¬¡Ø¼ºÇÔ¤·¤¿¹ÔÆ°¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø²ÁÃÍ¤ÎÄã¤¤¼«Ê¬¡Ù¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁªÂò¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ°Íý¤·¡¢ÁªÂò¤ËÈ¼¤¦¸å²ù¤äÉÔËþ¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ç¾Ã²½¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤â´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÊª»ö¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡ÖÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È·è¤á¤é¤ì¤º¸å²ù¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÁªÂò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤¹¤ë´ð½à¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£ÁªÂò»è¤ò3Âò¤È¤«5Âò¤Ë¹Ê¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÇº¤à»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿´ð½à¤ËÂ§¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢ÁªÂò¤Î³ÎÄê¤ò¶²¤ì¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡ØÂ¾¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Î¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£¤³¤³¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÂº½Å¤Ç¤¤¿¤«¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«¸Ê¹¶·â¤ÎºàÎÁ¤Ë¤»¤º¡¢¡ØÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀ¿¼Â¤À¤Ã¤¿¤«¡Ù¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ð½à¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÂò¤Ï¼¡Âè¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¿¿¤óÃæ¡×¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤â¤Î¤òÁª¤Ö¿Í´Ö¤Î¼«Á³¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡ÖÇ§ÃÎÅªÉé²Ù¡×¤ò·Ú¤¯¤·¤è¤¦¤ÈÌµÆñ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤³¤¸¤é¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁªÂò»è¤ò¹Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÌÂ¤¦»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£