½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¡Ö¤È¤í¤È¤í¥Ý¥Ã¥µ¥à¡×
²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤â¤¢¤¤¤«¤¹¤ß¡Ê@moaiskitchen¡Ë¤Ç¤¹¡£
²¼Ì£¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¡£ÊñÃú¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÀÚ¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥Á¥å¤ËÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢ÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Öº£Æü¤Ï³°¿©¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¤¼¤Ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤È¤í¥Ý¥Ã¥µ¥à
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥Ð¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ä¡Ä350g
¡¦¥¥à¥Á¡Ä¡Ä100g
¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ÚA¡Û
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦Ç®Åò¡Ä¡Ä200ml
¡ÚB¡Û
¡¦¤ß¤½¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
1. ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÏÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯¤â¤ß¹þ¤ß¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
2. Ç®Åò¤È¼ò¤òÃí¤®Æþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç10Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ò³°¤µ¤º1»þ´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¡£
3. B¤ÎºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤±¤À¤ì¤òºî¤ë¡£
4. ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿ÆÚÆù¤ò1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥µ¥ó¥Á¥å¡¦¥¥à¥Á¡¦¤Ä¤±¤À¤ì¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢Êñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
±ÉÍÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï»é¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ºà¡£¥µ¥ó¥Á¥å¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»é¤Ã¤³¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¿©¸å¤ÎËþÂ´¶¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Î¥¥à¥Á¤È¤ß¤½¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Ä¤±¤À¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢±öÊ¬¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÍâÆü¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤Æ¯³Ú¤´¤Ï¤ó
º£·î¤Î¡ØÆ¯³Ú¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÈÍ¾Ç®¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£²¼Ì£¤È¤Ä¤±¤À¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ£¤¬¤Ü¤ä¤±¤ºËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÉûºÚ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼¡²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
