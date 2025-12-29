漫画家の五箇野人さんの漫画「海外の無言の圧力めし。」が、Xで2900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

海外を旅して回っている作者。ヨーロッパの郊外で食事ができる場所を探していたとき、たまたま見つけたパン店でパンを食べていると、店員の男性から無言の圧力が…という内容で、読者からは「商売上手ですね」「お店の大将、かわいい！」などの声が上がっています。

店内に漂う、言葉のないプレッシャー

五箇野人さんは、Xやブログ「五箇野人の海外旅日記」で海外を旅して体験したことを漫画にして発表しています。2020年に『つかれたときに読む海外旅日記』（小学館）を出版しました。五箇野人さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

五箇野人さん「2019年に海外旅日記の漫画をSNSで投稿し始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

五箇野人さん「大将のおちゃめさと、かわいさがとても印象に残っていて、漫画にしてお届けしたいと思いました」

Q.爆推しされていたパンはおいしかったですか。

五箇野人さん「抜群の甘さと、表面はサクサク、ザクザクで中にはトロトロのチョコが入っていて、食感も最高な逸品でした。1.7ユーロでした」

Q.店員さんが笑顔になったのを見て、どのような気持ちになりましたか。

五箇野人さん「笑顔がすてきすぎて、結果的にパンを食べたときと同じか、それ以上に幸福感を覚えました」

Q.海外でお店に入るときは、店員さんの雰囲気は確認しますか。

五箇野人さん「わざわざ確認まではしませんが、チラッと見えて怖そうでも結果的にいい人だったという経験をたくさんしてきました。なので犯罪的なにおいのする場所でなければ、フラッと入っている方だと思います」

Q.海外で「おいしいお店」を見つけるコツやポイントはありますか。

五箇野人さん「地元の人のお勧めを聞くことはよくやっています。仮に自分の口には合わなくても、地元の人の好みや風習などが分かったりするので、好奇心を満たす意味でも有効だと感じています」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

五箇野人さん「『大将がかわいい』といった内容のコメントをいただきました。自分もまさに同感なので、共感していただけてうれしかったです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

五箇野人さん「今後も旅のエピソードを漫画にして、お届けしていきたいです。また、『ゲッサン』や『サンデーうぇぶり』で連載中の『うちのルカなら。』は、自分の愛犬や海外の犬に焦点を当てた作品なので、こちらもぜひ楽しんでいただきたいです」