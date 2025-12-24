ココスで味わう贅沢ウニ♡今月限定のご褒美グルメが登場

新しい一年の始まりに、ちょっと贅沢な外食を楽しみたい方にぴったりなのが、ココスの「今月のグルメ～1月～」。ミョウバン不使用のウニを使用した、素材の美味しさを堪能できる特別メニューが期間限定で登場します。濃厚でクリーミーな味わいから、華やかな海鮮丼まで、年末年始のご褒美にもおすすめ♡気軽に立ち寄れるココスで、贅沢気分を満喫してみてください。

濃厚さが際立つウニクリームパスタ

価格：1,290円

「濃厚ウニの贅沢クリームパスタ」は、ミョウバン不使用のウニをたっぷりトッピングした贅沢な一皿。ウニクリームソースには濃口醤油とたまり醤油の2種を使用し、コク深く奥行きのある味わいに仕上げています。

とびっこのプチプチ食感や、大葉の爽やかな香り、刻み海苔の風味がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。

Eggs’nThingsホリデー限定♡新年を祝う華やかパンケーキと海老料理

彩り豊かな豪華海鮮丼も登場

価格：1,690円

「濃厚ウニの豪華四色丼」は、見た目にも華やかな年始にぴったりの海鮮丼。ミョウバン不使用のウニに、粗めにたたいたまぐろ、旨みのあるサーモン、とびっこを盛り付け、食感と味わいのバランスも抜群です。

みそ汁と季節の小鉢が付いており、満足感のあるセットに仕上がっています。

手軽に楽しめるウニ小丼

価格：790円

濃厚なウニを気軽に味わいたい方には、「ウニ小丼～みそ汁付き～」がおすすめ。単品での注文はもちろん、グランドメニューの和膳のご飯を＋税込550円でウニ小丼に変更することも可能です。

少量でもウニの美味しさをしっかり感じられる、嬉しい一品です。

年始に楽しむプチ贅沢ウニ時間♡



ココスの「今月のグルメ～1月～」は、普段の外食を少し特別にしてくれる限定メニュー。ウニの濃厚な旨みを主役にした料理は、年末年始のご褒美や気分転換にもぴったりです。

※506店舗で販売予定です。（12月23日時点）※空港店舗では実施しません。※1月下旬に販売終了予定です。期間限定の味わいを、ぜひお近くのココスで楽しんでみてください♪