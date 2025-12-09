¼þÅìÍ¤µþ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤â»î¤·¤¿!?ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÇÎ¨Éü³è¤ÎÈë·í¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦
12/8¤«¤é³«ºÅÃæ¤ÎABC¥é¥¸¥ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¡ª¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾®åÑÍµ²ð¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£12·î9Æü(²Ð)¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£·ÀÌó¹¹²þ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¿´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î³èÌö¤ÈÍèµ¨¤Ø¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£©️ABC¥é¥¸¥ª
ÂÇ·â¤Î¿Ê²½¤È¡ÖÍß¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë·èÃÇ
ÃæÌîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Àº£¥·ー¥º¥ó¡£¾®åÑ¥¢¥Ê¡Öº£¥·ー¥º¥ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÇÎ¨¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¡£¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤è¤¯Ìá¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À®¸ùÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡Ö¿¶¤ë°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò½Å¤¿¤¯¤·¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®åÑ¤Ï¡Ö¿ô»úÅª¤Ëº£Ç¯½é¤á¤Æ¥Ûー¥à¥é¥ó¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤Ï¡Ö1ËÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤è¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ò2ËÜ¡¢3ËÜ¤È½Å¤Í¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®åÑ¤«¤é¡ÖABC²òÀâ¿Ø¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÃæÌîÁª¼ê¤Î2³ä8Ê¬2ÎÒ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¿ÊÎÝÂÇ¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢3³ä¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È
¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¸Êµ¾À·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Íèµ¨¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö½ÐÎÝÎ¨¡×¸þ¾å
Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤Ï¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤»þ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×¤ÈÂÇÎ¨¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áªµå´ã¤òËá¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¿´
Á°²ó6·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅö»þÃæÅÄæÆÁª¼ê¤ä°æ¾å¹ÂçÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÇÒ¼Ú¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¥Ð¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÊÑÁ«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ÎÁª¼ê¤Ç¸À¤¦¤È¥Ü¥Óー¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤È¤«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¸À¤¦¤ÈÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Î»þ¤Ë¼þÅìÁª¼ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò1ËÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆËèÇ¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÈ¾¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤äÇØÈÖ¹æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
