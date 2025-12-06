第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）獲得を目指す東洋大の酒井俊幸監督（４９）が６日、学生時代に一本のタスキをつないだ３学年先輩で、チームの新スポンサーとなったビースタニング代表取締役の斎藤洋一さん（５２）から熱い激励を受けた。

ちょうど３０年前の第７２回（１９９６年）箱根駅伝で、当時４年生で主将だった斎藤さんは１区（区間１３位）、当時１年生の酒井監督は３区（区間１１位）を担い、同じ鉄紺のタスキをかけて走った。酒井監督は「洋一先輩は私が１年生の時の４年生でキャプテンでしたので、とても、お世話になりました。その洋一先輩が今、スポンサーとしてチームを支援していただけることは、とてもありがたいことです」と感謝した。

学生時代、キャプテンシーあふれる選手だった斎藤さんは「箱根駅伝を走らせてもらった経験で一番に思うことは、選手を応援してくれる家族、友人、恩師、そして、チームメートへの感謝です。私はスポンサーの前に東洋大ＯＢです。少しでも、当時の恩返しをできれば幸せです」と誠実に、かつ謙虚に話した。

この日、東洋大は練習拠点の埼玉・川越市のキャンパスでトラック練習を行った。かつて、自らも、汗を流したグラウンドを訪れた斎藤さんは感慨深い表情で語った。

「酒井監督はじめ当時のチームメートと箱根駅伝を走ってから、ちょうど３０年。当時、東洋大はシード権（当時は９位以内）を取れず、苦しい時代でしたが、一緒に汗を流し、選手寮で文字通り同じ釜の飯を食べた仲間は今でも大切な存在です。切磋琢磨（せっさたくま）する中で成長することが『だれが一番、速いのか』の先にある大学駅伝の価値と思います」

斎藤さんは１９９２年に山形・新庄北高から東洋大経済学部に入学。箱根駅伝には３回出場し、２年１区１６位（チーム１５位）、３年３区８位（チーム１０位）、４年１区１３位（チーム１１）。９６年に卒業し、実業団の雪印に入社。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）にも出場経験を持つ。９９年に現役引退し、営業職など社業に専念。２００２年に雪印を退社し、ＩＴ企業に転職。０６年に起業し、赤ちゃんのギフトショップ「ＣｏｎｉＣｏｎｉ（コニコニ）」を運営するビースタニングを設立した。

今年１２月２日に東洋大とのスポンサー契約を発表。公式トレーニングウェアに「ＣｏｎｉＣｏｎｉ」のロゴが掲出されることになった。「赤ちゃんの誕生を祝い、未来へ最初の一歩を応援することが私たちの仕事です。駅伝に挑む若者たちの姿が、未来の子どもたちにとっての憧れとなり、努力することの大切さを知ってもらえることを願っています」と斎藤さんは話す。その上で「私たちはもっと会社を大きくして、将来的にはユニホームスポンサーとなれるように頑張ります」と大きな夢を語った。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で、東洋大は最終１０区の最終盤まで８〜１１位争いを繰り広げた。４校のうち３校がシード権を獲得、１校だけがシード権を逃すというシビアな戦いで、アンカーの薄根大河（当時２年、現３年）が９位と踏ん張り、２０年連続のシード権を死守した。今回は２１年連続シード権、さらには５位以内をチーム目標に掲げている。

「箱根駅伝を走った選手が母校のスポンサーになることはすごいことです。現役選手の励みになります」と酒井監督は話す。物心両面で東洋大を支援する斎藤さんの激励を受け、東洋大は、第１０２回箱根駅伝に向けて、さらに士気を高めた。