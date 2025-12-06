2025年11月、中国発のファストファッション大手SHEIN（シーイン）が、パリ中心部の老舗百貨店・BHV（ベー・アッシュ・ヴェ）に常設店をオープンした。

【衝撃画像】「児童ポルノを販売していた」と批判、異様な光景も…SHEINの「世界初」常設店をたっぷり見る

同社として、その場で服を買えるタイプの常設店は「世界初」。しかしながら、オープンした11月5日、SHEINがオンラインで幼児に似せたラブ・ドールや、購入や所有に特別な許可を要する「武器」を販売していたとして、フランス当局が国内でオンライン販売を一時停止させるとの報道が出るなど、混乱が起こった。

炎上の真っただ中のブランドが、よりによってパリの心臓部に店を出す--これが市民の怒りを刺激し、開店前には「SHAME ON SHEIN！」などのプラカードやメガホンを手に叫び続ける抗議者であふれかえり、機動隊も出動する大騒ぎになった。

実際に店舗が入居する百貨店へ足を運ぶとともに、現地の人たちに話を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



「世界初」の常設店をオープンしたが、炎上したSHEIN ©綾部まと、以下同

「労働者を搾取している」「児童ポルノを販売していた」

2025年11月5日、パリ4区の中心にある老舗百貨店BHV周辺は、早朝から異様な雰囲気に包まれていた。

SHEINの世界初となる常設店オープンに合わせ、数百人規模の抗議者が集結。市庁舎前の広場やリヴォリ通りは多くの人で埋まり、一部では一時的に交通規制が敷かれていた。

抗議者たちは「SHEIN IS COMPLICIT IN CHILD SEX ABUSE（児童性搾取に加担している）」「STOP ULTRA FAST FASHION」といったプラカードを掲げ、メガホンを使って「SHEINは地球を汚染し、労働者を搾取している！」 「児童ポルノを販売していた企業をパリの中心に入れるのか！」などとBHVの正面入口に向かってコールを上げる者の姿も見られた。

店舗前に警察・治安部隊が集結する「騒動」に

多数の抗議者が集まった背景には、オープンに先立ちSHEINがオンラインで幼児を模したようなラブ・ドールや、「カテゴリーA」と呼ばれる武器を販売していたと発覚したことが大きく関係している。フランス政府はこれを受け、SHEINを含む主要EC企業を一斉監視対象とし、司法当局へ通報した。

店舗周囲には警察が多数配置され、黒い制服に身を固めた治安部隊が店舗入口を横一列で封鎖。市民が押し寄せた際には、盾を前に出す場面もあった。

警察によれば逮捕者は限定的で、大規模な衝突や負傷者は出ていない。それでも、パリ中心部の百貨店が物々しい装備の部隊によって守られる状況自体が異例であり、SHEINに対する世論の怒りを象徴する出来事となった。

なぜパリ市民はここまで「ブチギレ」したのか

パリの中心で起きた騒動を理解するには、まずBHVという場所がパリ市民からどう受け止められてきたかを押さえておく必要がある。

BHVは1856年創業で、パリ市庁舎の真向かいという歴史的中心地に建ち、周囲には観光客が絶えない。しかし、店内の主役はあくまで地元の人々だ。家の修理のために工具を買いに来る若者、毎週のように通う年配の常連客、ちょっとした自分へのご褒美にお菓子や雑貨を買いに来る女性客まで、訪れる客層は幅広い。

地下には広大なDIYフロアが広がり、家電売り場の店員は「その髪きれいだね、Dysonのドライヤー使ってるの？」など気さくに声をかけてくるような、親しみやすい雰囲気もある。さながら「少し高級なハンズ」といったところか。

日常に根差しているという点で、パリの有名デパートとして知られる、ギャラリー・ラファイエット、ボン・マルシェ、サマリテーヌといったラグジュアリー百貨店と性格が異なる。BHVは「暮らしのための百貨店」として、長年パリ市民に愛されてきたわけだ。単なる商業施設ではなく、市民の生活文化そのものを象徴する場所なのだ。

そんな空間に、環境負荷、労働搾取、大量廃棄などの問題で取り沙汰されているSHEINが常設店として入居する--この事実は多くの市民にとって「生活文化の中心が汚される」という強烈な拒否感につながった。筆者の知人のフランス人女性は「路面店ならまだしも、BHVに入るのはショックだった」と話していた。

SHEINに対する拒否感が広がるのは、市民だけではない。BHVの内部を歩くと、さらなる「SHEINショック」が見て取れた。

BHVを歩いて感じた、SHEINショックの余波

店の外で「抗議」という形で可視化された拒否反応の他、BHV内部では高級ブランドの撤退が起こっている。

SHEINの入居発表後、BHVを象徴するブランドであるDior（ディオール）やGuerlain（ゲラン）が相次いで撤退を表明。実際、現地で確認したフロアでは、撤退したブランドのスペースがぽっかりと空き、異様な空白を作っていた。

ディオールもゲランも、ただのテナントではない。フランスを象徴する看板ブランドであり、百貨店の格式そのものを体現する存在だ。明言はなされていないものの、SHEIN騒動の影響だとみられる。

パリ市民にとって、BHVは「生活のための店」であると同時に、「少し良いものを買いに行く場所」であり、「昔から変わらない安心」が詰まった場所だった。その生活文化の象徴から、名門ブランドが去っていく。この出来事は、外の抗議とはまったく別軸の衝撃として受け止められた。

では、当のSHEIN店舗は、実際どのような雰囲気なのか。暴動当日、店内には何が起きていたのか。

〈中国発の超激安ブランド『SHEIN』が大炎上…11月にオープン「世界初の常設店」で見た“異様な光景”〉へ続く

（綾部 まと）