12万回以上再生されているのは、双子の黒猫のビフォーアフター。赤ちゃんあふれる子猫時代からの成長ぶりに、視聴者からは「大っきくなっても可愛いね」「ずーーーっとかわいいねぇ」などのコメントが寄せられています。

【動画：指チュパが止まらない保護された双子の黒猫→『４年後』になると…】

チュパチュパがやめられない双子

TikTokアカウント「MOTO」に投稿されたのは、双子の黒猫・モロくんとテトくんの成長ビフォーアフター。双子の黒猫は、生後0か月の頃に公園に捨てられていたところを保護されたのだそうです。

母猫に育ててもらえなかった双子にとって、シリンジでミルクを飲ませてくれた飼い主さんは母親そのものでしょう。双子は、飼い主さんの指をチュパチュパしゃぶるのが何より好きだったといいます。チュパチュパしながら寝落ちしてしまうこともあったそう。

4年後の姿は？

飼い主さんは、双子が赤ちゃんの頃は「猫用のおしゃぶりがあったらいいのに！」と思っていたとのこと。それほど指のチュパチュパが大好きだったのでしょう。おしゃぶりがあれば気持ちが落ち着くのかな…と思うのも無理はありません。

それから4年が経った現在、モロくんとテトくんは黒い毛がつやつやとした美猫に成長！見た目はすっかり立派な大人になったそうです。赤ちゃんの頃は見分けがつかなかったそうですが、成長とともに見た目も性格も個性が出てきたといいます。

大きくなってもやめられない？！

飼い主さんの指をチュパチュパするのが大好きだった双子。テトくんは成長とともにしゃぶらなくなったそうですが、モロくんはまだやめられないのだとか。いつまでも赤ちゃん扱いしてほしい甘えん坊さんなのですね。

とはいえ、もちろんからだが大きくなっているモロくんとテトくん。いつも一緒の2匹が家を駆け回って遊ぶようになると、なかなかの激しさのようです。トイレットペーパーを巻き取るイタズラをすることもあるとか。

モロくんとテトくんの華麗なるビフォーアフターには、視聴者から「さらに美猫さんになってますねー！つやつやかわよー！」「立派に成長してよかった」などのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「MOTO」には、飼い主さんが生成AIを使って作成したモロくんとテトくんがおしゃぶりをしている動画も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「MOTO」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。