無くても使えるけど、有るともっと撮りやすくなる系のやつです。

新しいカメラを買ったときに、僕が必ず追加で買うのが保護フィルムとソフトシャッターレリーズ。

保護フィルムはスマホでもおなじみですよね。デジカメは液晶面が剥き出しなので、何かあったときに傷がついたり、ましてや割れたりしたら大惨事。下取りへ出すにしたって、きれいに越したことはないでしょう。

で、個人的に勧めたいのがソフトシャッターレリーズ。この前、買ったばかりのFUJIFILM X Halfを、同じくX Half持ちの友達に「僕も買ったよ〜」と見せたら、「そのシャッターに付いてるポッチなに？」と聞かれたんです。

そうか、意外に知られていないのかも…？と思って、この記事をお届けします。

シャッターが少し押しやすくなる。ただ、それだけの違いですが…

「ソフトシャッターレリーズ」、あるいは「ソフトシャッターボタン」とも呼ばれる追加パーツで、シャッターボタンのねじ穴に回し入れて使います。

僕が愛用しているFUJIFILMをはじめ、NikonやLeicaでも、シャッターボタンにねじ穴があるはず。メーカーによってはねじ穴がないカメラも多いですが、ボタンに貼り付けて使えるタイプもあります。

ボタンが少し飛び出る、このわずかな違い。でも、押してみるとより軽い力で、軽快にシャッターが切れるんです。小さなクリック感も「シャッターを切っている」という感覚を強めてくれて、撮影をさらに楽しくしてくれます。

また、シャッターボタンを押し込むときの動作が小さくなるので、わずかではありますが、手ぶれの軽減にもつながります。

X halfは手ぶれ補正が一切ないので、少しでも抑えられるなら嬉しい。スナップショットもさらに軽やかになりますよ。

ちなみに、ソフトシャッターレリーズはボタンのサイズもいくつかあります。

左は直径10mm、右は直径7mm。わずか3mmの違いですが、比べてみると結構印象が違います。

安定感重視なら10mmですが、X halfのコンパクトな見た目だと7mmもとっても似合うと思うんです。ちょっと品が増す、ような。見栄えの意味でもワンポイントのアクセントとして効かせられます。

もちろん、X halfだけでなく、カメラ各種にもソフトシャッターレリーズは重宝します。僕も手持ちのX-Pro3やX-T3など、付けられるやつには全部付けてます。ご自分の愛機の対応品で、ぜひお試しを！

液晶保護フィルムはすこしガマンも必要…？

さて、液晶保護フィルムはスマホ用と同じく、メーカーによって仕上がりがまちまち。今回は、一つ買ったものを参考までにご紹介。

ポチったのはJJCの液晶保護フィルムです。

特にこだわりがあったわけではなく、値段も手頃かつX half専用だったので、取り急ぎ使ってみるか〜という感じです。

貼るためのクリーニングクロスやホコリ取り、位置決めに使えるサポートステッカーなど、必要なものは全部入りでした。メインの背面液晶とフィルムシュミレーションなどに使うサブ液晶と、それぞれフィルムはあります。

で、貼ってみると……。

商品ページには「超薄 PET/強化ガラス 高硬度9H」なんて謳い文句がありましたが、フィルムがわずかに一回りくらい小さく厚みもあるので、液晶画面からポコっと飛び出るような形に……うーん、スマートさには欠けるかな……。

貼る位置をもっとうまくジャストにできれば、もう少しマシになるかもしれません。手先の不器用さが憎い。

操作感はさほどの変化も感じず良好です。透過率も、貼る前後で遜色なく思えました。まぁ、もともとX halfだと、そこまでこの背面液晶でチェックするような使い方ではないので、保護が十分なら期待する役割としても合格ですね。

僕にとってX halfは、ポケットからさっと取り出して撮るカメラなので、取り出しのときに傷が付きそうだな……と心配だったんです。液晶保護フィルムのおかげで、その心配もずいぶん減りました。

デジカメに、ちょっとだけお金を追加して保護フィルムとソフトシャッターレリーズ、おすすめです！

