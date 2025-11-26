初対面でナルシストだと思われる行動９パターン
男たるもの「女性の前では多少カッコつけたい」という気持ちがあるのは当然。でも、度を超すと「ナルシストかも？」と疑われてしまいます。そこで今回は、女性へのアンケートを参考に「初対面でナルシストだと思われる行動」をご紹介します。
【１】やたら前髪を気にしていじる。
「前髪のセットばかり気にしている男性は、ナルシスト決定！」（２０代女性）というように、指先で前髪をいじり、鏡や窓に映った姿を確認…というのはあまりにベタ。ナルシスト男子の定番行動と言えます。女性の前ではむやみに髪を触らない方がいいでしょう。
【２】今日のオシャレのポイントについて説明してくる。
「自分がいかにオシャレに気を使っているか語られると、ドン引きかも…」（１０代女性）など、男性がオシャレについて語るとナルシストを疑われる恐れがあるよう。少しくらいオシャレに無頓着なくらいの方が「男らしい！！」と思われるでしょう。
【３】音楽に合わせてエアギターを披露する。
「音楽に合わせてリズムを刻む男は怪しい…」（２０代女性）などの意見もあるように、人前で「ノリノリになる」とナルシストの疑いを持たれる可能性があるようです。自分に過剰な自信があるために、恥ずかしげのない態度をとるのだと思われるよう。そういうクセのある人は気を付けた方がいいかもしれません。
【４】「カッコイイ」と褒めると、「よく言われる」と切り返す。
「『カッコイイ』と言われて否定しないだけでもナルシストの疑い大！」（２０代女性）というように、褒め言葉に対するリアクションは注目されるところ。ナルシストの疑いを持たれたくないならオーバーなくらい謙遜した方がいいかもしれません。
【５】みんながビールを頼む乾杯シーンで、一人だけワインを頼む。
「ワイン・チーズ・ジャズはナルシストの三種の神器」（２０代女性）という意見もあるほどなので、初対面でこの３つを持ち出すのはちょっと危険。しかも多くの人がビールを頼む乾杯シーンでは目立ってしまいます。ワインが好きな人は２杯目から頼むといいでしょう。
【６】目が合うとウインクをする。
「ウインクしてきた男には『こんな人ホントにいるの！？』とビックリ」（２０代女性）というように、ウインクはたとえ冗談でも女性を呆れさせてしまうよう。意中の女性の気を引きたいなら、手を振る程度にとどめてはどうでしょうか。
【７】自分の武勇伝ばかりを話す。
「よく聞くと自慢話ばかりしてる男はナルシスト！」（２０代女性）など、話す内容があまりに「自分が自分が！」と前のめりだと、女性からナルシスト認定されてしまうようです。たまには失敗談を挟んで笑いを取ってみてはどうでしょうか。
【８】シャツを第３ボタンまで開けるなど、胸元の開いた服を着る。
「胸元の開いた服を着るのは、サーファーかナルシストでしょ（笑）」（２０代女性）という意見もあるように、多くの男性はあまり胸元の開いた服を着ないもの。女性は、「セクシーな服装をする＝容姿に過剰な自信がある」とみなすようです。誤解されたくなければ、ボタンはきちんと留めましょう。
【９】歩きながらウィンドウに映る自分の姿ばかり確認する。
「スプーンにまで自分の顔を映していた男には引いた」（１０代女性）というように、誰といても自分の姿にばかり注目していると、女性にドン引きされてしまうようです。傍から見ても少し間抜けな感じがするので、やめた方がいいかもしれません。
カッコいいと思われるはずが、「ナルシスト？」と疑われたら大失敗。ほかにも「こんな行動がナルシスト」というご意見があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】やたら前髪を気にしていじる。
「前髪のセットばかり気にしている男性は、ナルシスト決定！」（２０代女性）というように、指先で前髪をいじり、鏡や窓に映った姿を確認…というのはあまりにベタ。ナルシスト男子の定番行動と言えます。女性の前ではむやみに髪を触らない方がいいでしょう。
「自分がいかにオシャレに気を使っているか語られると、ドン引きかも…」（１０代女性）など、男性がオシャレについて語るとナルシストを疑われる恐れがあるよう。少しくらいオシャレに無頓着なくらいの方が「男らしい！！」と思われるでしょう。
【３】音楽に合わせてエアギターを披露する。
「音楽に合わせてリズムを刻む男は怪しい…」（２０代女性）などの意見もあるように、人前で「ノリノリになる」とナルシストの疑いを持たれる可能性があるようです。自分に過剰な自信があるために、恥ずかしげのない態度をとるのだと思われるよう。そういうクセのある人は気を付けた方がいいかもしれません。
【４】「カッコイイ」と褒めると、「よく言われる」と切り返す。
「『カッコイイ』と言われて否定しないだけでもナルシストの疑い大！」（２０代女性）というように、褒め言葉に対するリアクションは注目されるところ。ナルシストの疑いを持たれたくないならオーバーなくらい謙遜した方がいいかもしれません。
【５】みんながビールを頼む乾杯シーンで、一人だけワインを頼む。
「ワイン・チーズ・ジャズはナルシストの三種の神器」（２０代女性）という意見もあるほどなので、初対面でこの３つを持ち出すのはちょっと危険。しかも多くの人がビールを頼む乾杯シーンでは目立ってしまいます。ワインが好きな人は２杯目から頼むといいでしょう。
【６】目が合うとウインクをする。
「ウインクしてきた男には『こんな人ホントにいるの！？』とビックリ」（２０代女性）というように、ウインクはたとえ冗談でも女性を呆れさせてしまうよう。意中の女性の気を引きたいなら、手を振る程度にとどめてはどうでしょうか。
【７】自分の武勇伝ばかりを話す。
「よく聞くと自慢話ばかりしてる男はナルシスト！」（２０代女性）など、話す内容があまりに「自分が自分が！」と前のめりだと、女性からナルシスト認定されてしまうようです。たまには失敗談を挟んで笑いを取ってみてはどうでしょうか。
【８】シャツを第３ボタンまで開けるなど、胸元の開いた服を着る。
「胸元の開いた服を着るのは、サーファーかナルシストでしょ（笑）」（２０代女性）という意見もあるように、多くの男性はあまり胸元の開いた服を着ないもの。女性は、「セクシーな服装をする＝容姿に過剰な自信がある」とみなすようです。誤解されたくなければ、ボタンはきちんと留めましょう。
【９】歩きながらウィンドウに映る自分の姿ばかり確認する。
「スプーンにまで自分の顔を映していた男には引いた」（１０代女性）というように、誰といても自分の姿にばかり注目していると、女性にドン引きされてしまうようです。傍から見ても少し間抜けな感じがするので、やめた方がいいかもしれません。
カッコいいと思われるはずが、「ナルシスト？」と疑われたら大失敗。ほかにも「こんな行動がナルシスト」というご意見があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）