¡Öº£¤Î¸«¤Æ¤¿¥Ë¥ã¡©¡×¡¡¤Ê¤¼¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¥³¥Æ¥ó¡¢¥³¥Æ¥ó¡×¤ÈÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤ë»ÒÇ¤Î¡Ô¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¡Õ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖºÇ¶¯¤«¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ä¤à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬¥³¥Æ¥ó¡¢¥³¥Æ¥ó¤È¼õ¤±¿È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤ë°¦¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥Æ¥ó¡×¤ÈÅ¾¤¬¤ë¡Ö¤Ä¤à¡×¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÅ¾¤¬¤ë¤Î¤«¡Ä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥Æ¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤ë»ÒÇ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£»ÒÇ¤Î¡Ö¤Ä¤à¡×¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÂÎ¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ËÆ°¤²ó¤ëÍÍ»Ò¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥Æ¥ó¥Ã¤ÈÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤¬¼ÙËâ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤ì¤º¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ã¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤¬¹¤½¤¦¥Ë¥ã¡Á¡×¤È²È¶ñ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¡¢¥È¥³¥È¥³¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¥³¥Æ¥ó¡¢¥³¥Æ¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÅ¾¤¬¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÃæ¤¬¤«¤æ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Å¾¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£¤Î¸«¤Æ¤¿¥Ë¥ã¡©¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÍ·¤ó¤Ç¥Ë¥ã¡Á¡ª¡×¤È»ô¤¤¼ç¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Å¾¤¬¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÅ¾¤¬¤ë¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼õ¤±¿È¤ÎÎý½¬¤ß¤¿¤¤w¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë Å·»È¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄºÇ¶¯¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÂÎ¤Ç¥³¥Æ¥ó¡¢¥³¥Æ¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤ë¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£