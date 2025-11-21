Ë¾ºÎ¶¡¡µ´Ç÷£±£°¾¡¡¡¹â°Â¤ÈÁÔÀäÄ¥¤ê¹ç¤¤¡ªÂÌÌÜ²¡¤·ÅÜ¤é¤ì¤¿¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¿³È½Éô¤«¤é¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£²ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï¾®·ë¹â°Â¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£±£°¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë´é¤òÄ¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËÅÚÉ¶²¼¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤¹ÂÌÌÜ²¡¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¿³È½Éô¤«¤é¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï´ØÏÆ²¦Ë²¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£³Ï¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²¤¾¡ÇÏ¤òÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¡¢¤È¤â¤Ë£±£°¾¡ÌÜ¡£»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î£³¿Í¤ò¡¢Ê¿Ëë»þ¼ÀÉ÷¤¬£±º¹¤ÇÄÉ¤¦¡£
¡¡µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÅÚÉ¶²¼¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤¬¹â°Â¤òÂÌÌÜ²¡¤·¤ÇÅÚÉ¶²¼¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¸ý¤ÎÃæ¤òÀÚ¤ê¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ»ÙÅÙÉô²°¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡É÷Ï¤¤ò½Ð¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÏÉáÃÊ¤è¤êÁá¸ý¤Ê¤¬¤é¡¢É½¾ð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¼èÁÈ¤ò¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹´¶¤¸¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÅÀÚ¤êÁ°¡¢¸ß¤¤¤Ë»ëÀþ¤ò¤½¤é¤µ¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ø¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤¤ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¤â¤í¼ê¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò·ù¤¦¹â°Â¤Ë´é¤ò¿ô²óÄ¥¤é¤ì¤¿¡£´é¤òÄ¥¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ß¤Ä¤¡¢¤Þ¤ï¤·¤ÏÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡·©Àî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤ÏÃó¼Ö¾ìÆþ¤ê¸ý¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢µ¢¤êºÝ¤ÎË¾ºÎ¶¤ò¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤±¤¬¤¹¤ë¤·¡¢²£¹Ë¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â°Â¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿ÎÏ»Î¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÏÇìºùË²¤Ë¡¢£¶ÆüÌÜ¤Ï¼ã¸µ½Õ¤ÎÃíÊ¸ÁêËÐ¤Ë¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤¿¡££·ÆüÌÜ¤«¤é¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢»òÇÕÁè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²£¹Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ê¾ì½ê¤Î¡Ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤ò·è¤á¤¿º£Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤À¡£
¡¡¾º¿Ê£µ¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç¤ÎÎ¤¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¼«¤é»òÇÕ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£¡Ö»Ä¤ê£³Æü¡¢°ìÆü°ìÈÖ½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È¸Ê¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£