マックのナゲット15ピース、大みそかまで250円引き。すみっコぐらしパッケージに冬限定ソースも...絶対ゲットしなきゃ！

日本マクドナルドは2025年11月19日から12月31日までの期間、「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売します。

かわいくてお得で美味しいなんて...

1年を通して開催している、人気の商品が次々お得になる「トクニナルド」キャンペーン。

今回は、昨年の冬に続き、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売。通常価格740円のところ、6週間限定で250円お得に味わえます。

ナゲットに欠かせないソースには、ソテーガーリックとバターがタッグを組む旨みたっぷりの「ガーリックバターステーキソース」と、3種のチーズをブレンドしたコク深い味わいの「チーズフォンデュ風ソース」の2種類が期間限定で登場。これらと定番を含む全4種類から、好みの3個を選べます。

そして、本キャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたオリジナルパッケージ(1種・数量限定)で提供。10月31日から公開中の映画「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインです。

ナゲットのボックスだけではなく、期間限定ソースパッケージのフタにもキュートなキャラクターたちが描かれています。

なお、空港やサービスエリアなどの一部店舗とデリバリーサービスはキャンペーン対象外。

期間限定ソースはなくなり次第終了です。

（東京バーゲンマニア編集部）