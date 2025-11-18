長野県のＪＲ松本駅で約４０年にわたって列車の到着時に流れていたアナウンスが１７日、刷新された。

「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」と、語尾を伸ばした独特の抑揚は新アナウンスにも引き継がれた。

１６日までのアナウンスは、テレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」のナレーションを担当した声優の沢田敏子さんの音声を使用。「まつもとぉ〜、まつもとぉ〜」と語尾を伸ばしているのが特徴で、情感こもった声が「郷愁や旅情を誘う」と、同駅の名物になっていた。

音声の刷新は、ＪＲ東日本が進める音声設備の更新のため。長年親しまれてきたことを踏まえ、ＪＲ東日本長野支社が「旧アナウンスにできる限り似せてほしい」と、音声の制作メーカーに依頼していた。

同メーカーの放送装置は、首都圏を中心にＪＲ東日本管内の多くの駅で採用されている。１６日の旧アナウンスを聞き納めし、１７日には新アナウンスを録音していた埼玉県の会社員男性（２８）は「風情は残っているようで、自分的には良い」と述べた。同支社の担当者は「利用者の方々の反応が気になりますが、多くの方々に気に入ってもらえれば幸いです」と話している。