C-United（東京都港区）が運営するカフェチェーン店「カフェ・ベローチェ」が、福袋「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」を12月4日に店頭とオンラインストアで発売します。同ブランドロゴである「黒ねこ」をモチーフにしたデザインのコーデュロイバッグ、マグカップ、マグカバー、小皿のグッズ4種、さらにフードメニューと引き換えできる「引換券」がセットになって、4800円（税込み）です。

【画像】「黒ねこがいっぱい！」 これが、福袋の“中身”です！

「黒ねこコーデュロイバッグ」は、黒ねこがデザインされたタグが付属。カラーは、スモーキーブルーとキャラメルブラウン、オンラインストア販売限定色のシャノアールブラックの3種類。サイズは幅約24センチ、奥行約12センチ、高さ約28センチ。

マグカップ「美濃焼 黒ねこマグカップ」は、美濃焼の立体感ある模様が特徴的な商品でサイズは、口径約9センチ、高さ約7.5センチ。マグカバーの「黒ねこシリコンマグカバー」はつまみ部分に黒猫をデザイン。サイズは直径約11センチ、高さ約3.5センチで、さまざまなサイズのマグカップに合うようやや大きめに作られているということです。

明るい青色が特徴的な小皿「美濃焼 黒ねこ小皿」では、雪の中で鳥を追いかける黒猫をデザイン。サイズは直径約13センチ、高さ約3センチ。

「フードメニュー引換券」は、「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」が各1枚ずつ、3枚がセット。有効期限は2026年3月31日まで。

オンラインストアは午後8時から販売。1人各色4個までの購入制限があります。また、オンラインストアで購入すると、フード引換券がリップバッグ1箱に変更されます。

数量限定のため、なくなり次第終了です。