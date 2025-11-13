髪をまとめる「ついでのドレスアップ」簡単でキレイに仕上がるヘアアクセサリー

慣れ親しんだトップスに変化を求めるとき、新しい小物を「効かせる」のが簡単なうえに楽しい手段。シンプルな服にもたらす影響力も大きい「肩から上」の完成度が上がるヘアアクセサリーをご紹介。







顔まわりをすっきり・キレイに見せる「ターバン」

色や太さで手軽に雰囲気を変えられるターバン。シンプルな服に似合う、シンプルながらほどよい装飾感が加わるアイテムをピックアップ。







ゴールドが生きるターバンとロンTのWのハズし

ターバン／メゾンドリリス（ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店） ゴールドフープピアス／ココシュニック オンキッチュ（ココシュニック） カットソー／SEA（エスストア）



リラクシーな太めのターバンも、ブラウンから選べば都会的。タイトにまとめた顔まわりに映える、大ぶりなゴールドフープピアスを組み合わせて、モードな印象をキープ







太めのターバンがリバイバル

1.レッドターバン／SEA（エスストア） 朱色に近い赤。 2.リボンつきターバン／venit（ハルミ ショールーム） 立体的なリボンの見せ方で印象が変化。 3.ホワイトリブターバン／アネモネ（サンポークリエイト） 清潔感もプラスできる。



昨年からじわじわと注目を集めていた太めのターバンは今シーズン、さらにバリエが豊富に。顔まわりの髪の毛がピタッとおさまり、カチューシャよりもカジュアル向き。







（アイテムのプライスなど詳細）

