必要なものだけ、スマートに。ポリエステル素材の軽快収納【ニューバランス】のバッグがAmazonに登場!

1


ニューバランスのバッグは、軽量で扱いやすいポリエステル素材を使用した、日常使いに適したシンプルなポーチ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

2


ファスナー付きポケットを備え、鍵や小物などの収納にも対応。バッグの中でもかさばらず、必要なものをすっきりとまとめられる設計となっている。

3


無駄のないベーシックなデザインは、性別や年齢を問わず幅広く活用できる。

4


通勤・通学から旅行まで、さまざまなシーンで活躍すること間違いなしのアイテムだ。