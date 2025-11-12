ニュクスのホリデーコフレが登場♡華やぎと潤いを贈る冬の限定セット

街がきらめき、香りまで華やぐホリデーシーズン。今年も「ニュクス」から心を潤すホリデーコフレが登場します。人気の「プロディジュー オイル」を中心に、フレグランスやキャンドルがセットになった特別な限定コレクション♡さらに、伊勢丹新宿店限定で新エイジングケア*¹クリーム「ニュクスリアンス EX デイ&ナイト クリーム」も発売。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりのラインナップです。

ニュクスのホリデーコフレで冬の肌にうるおいを

2025年11月12日(水)より数量限定で登場する「ニュクス ホリデーコフレ」。今年は4種類のスペシャルセットがラインナップ♪

プロディジュー コレクション キット／プロディジュー フローラル コレクション キット

価格：各8,690円

人気のマルチユースオイル現品を中心に、同じ香りのシャワーオイル・キャンドル・フレグランスをセット。フローラルタイプは爽やかな香りで軽やかに。

ゴールデン グロウ キット／グロウ イン ピンク キット

価格：各7,810円

イベントシーズンにぴったりな艶めきケア。ゴールドやピンクのきらめくオイルに、リップケアとミニオイルをセットに。パーティ前のケアにもおすすめです。

スーパー セラム スキンケア キット

価格：14,300円

植物由来のマイクロカプセルを配合した「スーパー セラム」＆「スーパー セラム アイ コンセントレイト」に、マッサージツールが付いた贅沢な美容液セット。

※すべて税込価格

【ドライヤー限定色】シャープ25周年記念「トワイライトグリーン」が登場

伊勢丹新宿店限定「ニュクスリアンス EX デイ&ナイト クリーム」も登場

同日発売の「ニュクスリアンス EX デイ&ナイト クリーム」（75mL／15,290円）は、ブランド史上最高峰のエイジングケア¹を叶える新作。

レチノールとは異なる「アルファ3Rテクノロジー²」とナイアシンアミド*³を配合し、ハリ・ツヤ・キメをトータルにケアします。オレンジブロッサムやサンダルウッドの香りに包まれ、朝晩のスキンケアが至福の時間に♡

伊勢丹新宿店 本館地下2階でのPOP UPイベントでは、限定キットや購入特典も用意されています。

*¹ 年齢に応じたお手入れ

*² アルファルファエキス(保湿成分)、ナチュラルヒアルロン酸(保湿成分)、デイリリーエキス(整肌成分)の複合成分

*³ 整肌成分

ホリデーのきらめきをまとって♡

今年のホリデーは、肌も心も輝かせる「ニュクス」の限定コレクションで特別な時間を過ごしてみませんか？

乾燥が気になる季節の保湿ケアから、香りで癒されるボディアイテムまで、どのセットも冬にぴったりの内容です。

大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも最適なホリデーコフレ。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックを♪