すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRが、アイドルグループ、またはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターを集めて、その活動をサポートする「STPR BOYS PROJECT」が8日、第5弾のクリエイターの加入を発表した。今回新たに加わるのは、青鹿ヒナタ、いりやま、かえくん、こあの4人。すでに8月と11月3日に単独ライブをした19人とともに、トップアーティストへの夢を追いかけていく。

3日の東京・池袋「harevutai」でのワンマンライブで明かしていた新メンバーが、明らかになった。「物心ついたときから、ボクの夢はアーティストだった」という青鹿。声優、芸人、2.5次元俳優として活動していた元プロ野球選手のいりやま。もちっと丸いゆるキャラを描くのが得意なネコ耳を持つかえくん。最年少のこあ。個性が際立つ4人だ。

いりやまは「元プロ野球選手で、ポケカショップの店長もやっています。すでに肩書きが渋滞しておりますが、新たにSTPR BOYSという最強の肩書きが加わりました。応援のほどよろしくお願いいたします」とあいさつした。

このプロジェクトは、昨年1月に発足。この春には、このSTPR BOYSの中から7人が選ばれて、2.5次元アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」としてデビュー。残りのSTPR BOYSたちも、ワンマンライブを成功させて、すとぷりや騎士Xら先輩グループの背中を追いかけている。新たな金のたまごたちも加わり、さらに勢いを増していきそうだ。