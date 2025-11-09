ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スポーティに、上品に。スエード×メッシュが魅せる足元。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


行う場合は必ずご確認ください。

ニューバランスのスニーカーは、洗練されたファッションアイテムとして再提案されたユニセックスモデルのアイテムだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


曲線を活かした流麗なアッパーデザインに、ABZORB搭載のミッドソールが快適な履き心地をもたらす。スエードレザーとメッシュのコンビネーションがスポーティな装いに高級感を添え、Y2Kファッションの足元をスタイリッシュに彩る。

→【アイテム詳細を見る】

3


アッパーには天然皮革と合成繊維を使用し、ソールはグリップ性に優れたゴム底仕様。

→【アイテム詳細を見る】

4


日常使いからトレンドスタイルまで幅広く対応する、人気の定番モデルとなっている。