お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が3日更新のコンビのYouTubeチャンネルで最近の恋愛事情について言及した。

「2年ぶりに恋愛事情をききます」と題した動画に登場。粗品は「動きないね。ないねん、これが」と前置きした上で「女性と食事とかレベルもないで。2人で食事とかも全くない」と切り出した。

「何かアプローチを受けるとかも、もう0やな。それはLINEレベルでもないし。知ってる人からのご飯の誘いもなければ、芸能人があるとされてる、DMで『お食事どうですか？』とか。『連絡先教えてください』、一切ない。ほんまに一切ない」と言葉に力を込めた。

そして「怖いんやろな、俺に晒されるのが。『こんなん来ました』とか。俺、言うたろうと思ってるもん、次来たら」と宣言した。

相方のせいや（33）から「お母ちゃんと飯食ってるでしょ？ 女性でいうと」と聞かれると、粗品は「お母ちゃんと飯食ってます」と明かした。せいやからは「結婚する時は一瞬やで」と発破をかけられていた。

粗品は21年12月、元タレントの秋山衣梨佳さん（30）と結婚。秋山さんはアイドルとして活動した後、男女パフォーマンスグループ、ダダエイリアンとしても活動。23年4月に離婚した。