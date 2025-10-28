¡ÖÕ»¤Ó¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¹â»Ô¼óÁê¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡È¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¡É¤Çµ¿ÌäÂ³½Ð
10·î28Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦¸µÀÖºä¤Î·ÞÉÐ´Û¤ÇÂÐÌÌ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ÆËÉ±ÒÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤âËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤òÂçÎÌ¤ËÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¼Õ°Õ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ê¤ÉÏÂÊ¿¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤¬¥¬¥¶¤ò´Þ¤á¡¢2´üÌÜ¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤«¤é9¥«·î¤Ç¡Ø8¤Ä¤ÎÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¼«»¿¤·¡¢Ê¿ÏÂ¾Þ³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù±ç¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢5·î¤Î¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÄäÀï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐÎ©¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¸ØÄ¥¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡Ê58¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¡£
7Æü¤ÎBBC¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤â¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¡×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö7Ç¯Á°¤ÎÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤â¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤òÊé¤¦¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏÆ§½±¤·¤¿·Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤ÎµÔ»¦¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÈãÈ½Åª¤Ê½ô³°¹ñ¤«¤é¡È·Ú¤¯¡É¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò´Õ¤ß¤¿¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¤ª¤â¤Í¤ê¤¹¤®¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
X¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¹â»Ô»á¤Î¤ª¤â¤Í¤ê¤Ö¤ê¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÕ»¤Ó¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¹×¤®¤¹¤®¤ë¤ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¡Õ
¡ÔÙæ¤ß¼ê¤ÇÕ»¤Ó¤Æ¤ë´¶¤¸¡ÄÁ´Á³Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¸Ø¤ê¹â¤¯¤â¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¤³¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤´¤Þ¤¹¤ê¤ò¸«¤Æ¡¤À¤³¦¤¬¼º¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¤¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤í¤¦¡¥¿®¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹ñ±×¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡Õ