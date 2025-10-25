秋冬は“寒色”がおしゃれ！【ユニクロ】大人に似合う♡「ブルー系ワンピ」

こっくりとしたブラウンやカーキが並ぶ秋だけど、今年は “寒色” のブルー系が新鮮。落ち着いたトーンなのに、どこか軽やかで洗練されたムードを演出してくれそうです。今回は【ユニクロ】から、大人に似合いそうな「ブルー系ワンピ」をピックアップ。上品なリブニットワンピや、大人の抜け感を演出するハーフジップワンピなど、旬のデザインが勢ぞろい。秋の一軍服として活躍が期待できるので、ぜひチェックして。

体に寄り添う洗練ニットワンピ

【ユニクロ】「3Dニットメリノブレンドワンピース」\3,990（税込・セール価格）

ステッチの変化を生かしたリブ編みの「3Dニット」によって、体のラインを引き立ててくれそうなニットワンピ。フィット感のあるシルエットが魅力で、着るだけで女性らしさをアップできそう。モックネックの首元が上品さを添え、長袖で季節の変わり目にも使いやすそうな一枚です。深みのある寒色カラーで、大人のデイリールックにも自然と馴染んでくれそう。

スポーティーなのに上品！ ハーフジップで大人の抜け感を

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

異素材コンビネーションのノースリーブワンピースは、ハーフジップデザインが今っぽいアクセント。上半身はほどよくフィットしてくれそうで、スカート部分はドレープ感たっぷりのAラインシルエット。動くたびに揺れる軽やかさが楽しめそうで、スニーカーを合わせればカジュアルに、ブーツを合わせればモードにしあがりそうです。ネイビーの深みが秋らしさを引き立てる一枚。

ふんわり感が大人可愛いスフレヤーンワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

「スフレヤーン」が、着た瞬間から体を優しく包み込んでくれそうな一枚。すとんと落ちるストレートシルエットで、体のラインを拾わずすっきり見えをサポート。シンプルながらも上品な雰囲気が引き立ち、ブルーの発色が顔まわりに華やかさをプラスしてくれそう。ショートブーツと合わせれば、軽やかな秋スタイルが完成しそうです。

クリーンな印象をミニ丈で叶えるダブルフェイスワンピ

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」\1,990（税込・セール価格）

コーデがマンネリ化してきたら、思い切ってミニ丈 × チェック柄にトライしてみるのもアリ！ 「ハイウエストのAラインシルエット」（公式オンラインより）により、スタイルアップも望める一枚。大人に似合うシックなチェック柄、上質感のあるダブルフェイス素材も嬉しいポイント。一枚でワンピースとして着るのはもちろん、ボトムスとレイヤリングすればチュニックとしても着られます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子