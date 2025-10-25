目の形別！出目さん＆奥目さんが垢抜ける眉＆アイメイクのポイント

美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、出目さん、奥目さんそれぞれに似合う眉メイクとアイメイクのバランスをご提案します。

あらためて、「出目」「奥目」ってなに？

そもそも「出目」「奥目」とはどういう意味なのでしょう？

はっきりとした定義があるわけではないのですが、出目とは「顔の表面より眼球が前に突き出ていること」であり、そして奥目とは「顔の表面より眼球が奥に引っ込んでいること」という意味と考えて間違いないようです。

図のように、顔を横から見たときに、顔の表面の赤い点線のラインより目が前に出ているのは「出目」で、奥にあるのが「奥目」です。

それぞれの特徴をとらえてアイメイクすることで、より魅力が引き立つことはもちろんですが、眉メイクにも同じようにそれぞれに似合うバランスがあります。

出目さんの特徴と似合わせアイメイク

眼球が前に出ている出目さんは、瞳が目立ち親しみやすく可愛い印象の方が多いようです。

目が必要以上に浮き出て見えないように、透け感のあるマットベージュやくすみピンクで、自然な立体感を彩るアイメイクがしっくりとはまり垢抜けた印象になります。

出目さんの似合わせ垢抜け眉メイク

瞳が目立つ出目さんは、眉を太く濃く作り込んでしまうと目周りが強い印象になってしまいがちです。また、細く精巧に整えられた眉尻も逆に目周りが目立ち過ぎてしまいアンバランスになります。

骨格にあわせた自然なカーブのアーチ眉で、少しだけ太めにすると好相性です。平行気味の眉も似合わせ眉ですぐに、眉頭は自然にぼかして、毛流れを意識するとより自然で垢抜けた印象になります。

アイメイクに合わせて、アイブロウパウダーや眉マスカラでグレージュやベージュブラウンに少しだけトーンアップすると、出目さんらしい可愛さが際立ちます。

奥目さんの特徴と似合わせアイメイク

目が平面よりも奥に引っ込んでいる奥目さんは、彫りが深く立体的な顔立ちの方が多いようです。ダークな色を目立つようにアイホールに塗ると目が落ち窪んで老け見えしたり神経質に見えたりしがちです。

そこで、コーラルベージュや明るめのオレンジブラウンなどを瞼全体に塗ると、まぶた全体にハリが出て好印象メークが叶います。また、跳ね上げアイラインも、奥目さんの大人っぽい雰囲気にぴったりです。

奥目さんの似合わせ垢抜け眉メイク

奥目さんならではの彫りの深い大人っぽい印象をより強調できるのは、眉尻のラインが美しく整えられた長めのアーチ眉です。

細く整え過ぎるとクラシックな印象になってしまい、太すぎると眉ばかりが目立ってしまうので、太すぎず細すぎずちょうどいいバランスに整えて、毛流れを意識して瞳にあわせたアッシュブラウンで仕上げると今っぽい垢抜けメイクが完成します。

出目さん、奥目さん、それぞれに似合うアイメイクと眉メイクのバランスをご紹介しました。それぞれの特徴を生かしてより垢抜けた印象を彩るメイクとして参考にしていただければ幸いです。