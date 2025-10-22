「プロ野球スピリッツA」の企画でダルビッシュが糸井氏を選出

パドレスのダルビッシュ有投手がYouTubeの「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。日本ハムなど3球団で活躍し、通算1755安打、171本塁打、300盗塁を記録した糸井嘉男氏の“意外な天敵”を明かした。

「プロ野球スピリッツA」に23日から登場する「ダルビッシュセレクション」の12名（各球団から1名）を選ぶ企画で、ダルビッシュが糸井氏を選出。「いろんな思い入れがある先輩。何をしてもトップレベルでした」と、投手から野手に転向し大成功を収めた活躍を称えた。

糸井氏とのエピソードを聞かれたダルビッシュは「とにかく幽霊を怖がっていた。怖がりなんですよ」と弱点を暴露。「（寮で）糸井さんがお風呂に入っているときに電気を消したりすると、中から『ギャー』って声が聞こえてくるのを楽しんでいました。お化けのような格好をしてベランダから（窓を）コンコンしたり……そういうイタズラをするのが好きでした」と、笑みを浮かべながら糸井氏への“可愛い”いたずらも明かした。

後輩の悪ふざけに対して糸井氏は「すごく優しい方なので、本当に怒るとかは絶対なかったです」と明かしたダルビッシュ。「自分だけじゃなく後輩全員に優しかったですね」と、糸井氏の懐の深さに感謝した。

糸井氏はプロ3年目に野手に転向。のちに「超人」と呼ばれるポテンシャルを開花させ、首位打者、盗塁王のタイトルを獲得し、ベストナインにも5度輝くなどNPBを代表する外野手として活躍した。（Full-Count編集部）