ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場する。8試合ぶりとなるポストシーズン3号本塁打に期待がかかる。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進したが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わった。“復調”に期待がかかるリーグ優勝決定シリーズは、第1戦、第2戦に「1番・DH」で出場。ポストシーズンの打率は.147となっている。

今季レギュラーシーズンでのブルワーズ戦は6試合に出場して、打率.273、3本塁打、7打点の成績を残しているが、プレーオフでは打撃で結果を出せていない。8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。

前日15日（同16日）の練習前には会見を行い「しっかりとした打席を送れるように、打席のクオリティを高めていくっていうのがまず最初にやるべきことかなとは思っています」と語った。屋外フリー打撃では32スイング14本のアーチをかけた。ドジャースタジアムの右翼屋根裏に飛び込む推定150メートルの特大弾を放つ場面もあった。クレイトン・カーショー投手、フレディ・フリーマン内野手、デーブ・ロバーツ監督も見守り、復調に期待がかかった。（Full-Count編集部）