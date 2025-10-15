¡ÖÀµÏª´Ý¤ò°û¤ó¤À°ß¡×¤¬¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¡ª¡¡¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤Ç1¸Ä8580±ß
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÀµÏª´Ý¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Âç¹¬ÌôÉÊ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡¢10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î12»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTAIKODIRECT¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¹¤±¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¯£÷¡¡¡Ö¥»¥¤¥í¥¬¥óÅü°á£Á¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â
¢£Âè°ìÃÆ¤Ï3¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀµÏª´Ý¡×¤È¡Ö¥»¥¤¥í¥¬¥óÅü°á£Á¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡ÖÀµÏª´Ý¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼2¼ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß1¼ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî²È¤ÎRebecca»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¶È¤ÇÀ©ºî¡£±ÕÂÎÆþ¤ê¤Î°ß¤Î·Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¤È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¡ÖÀµÏª´Ý¡×¡Ö¥»¥¤¥í¥¬¥óÅü°á£Á¡×¡¢Âç¹¬ÌôÉÊ¤Î¥í¥´¥×¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡°ß¤Î·Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê±ÕÂÎ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀµÏª´Ý¡×¤Î´ÝºÞ¡¢¡Ö¥»¥¤¥í¥¬¥óÅü°á£Á¡×¤Î¾ûºÞ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Î³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·¹¤±¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¯¡£
¡¡¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï°ìÅÀ¤º¤Äºî²È¤Î¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢Ëè·î¾¯ÎÌ¤º¤Ä¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡ÖÀµÏª´Ý¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ºÂ¤é¤»¤ÆÃÖ¤±¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÀµÏª´Ý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¤À¡£
