『ミリオネア』2代目司会に“二宮和也”が抜擢されるワケ。令和バラエティで「圧倒的に支持される」秘密とは？
嵐の二宮和也が、俳優業だけでなくバラエティ番組のMCとしても存在感を強めている。
◆『クイズ＄ミリオネア』2代目司会者に大抜擢
二宮は、来春放送予定の『クイズ＄ミリオネア』の新春特番で、2代目司会者を務めることが発表された。みのもんたが司会を務めた伝説的な番組で、アイドル・俳優が本業の二宮は大抜擢だと言える。
現在、二宮は俳優として主演映画『8番出口』が大ヒット公開中だが、MCとしても人気で『ニノさん』（日本テレビ系）、『ニノなのに』（TBS系）に出演中。冠レギュラー番組を2つ持ち、さらに各局で特番のMCも頻繁に務めている。
なぜ、二宮はMCとして人気が高いのだろうか？
◆独自の進行スタイルで注目―二宮和也の新たなMC像とは
魅力の一つは、他のMCにはない独特なスタイルを披露しているところだ。二宮といえば、かつてアイドルMCとして大活躍した先輩・中居正広のように、番組をテキパキと仕切るタイプではない。
『ニノさん』では、常にまったりとした雰囲気を醸し出し、ゲスト席に座っていることが多数。基本、陣内智則や吉村崇などの芸人が進行を担当し、二宮はMCながらゲームや企画に参加して盛り上げる立場を番組で取り続けている。
また、『ニノなのに』では、さらに司会者としての仕事を放棄している。同番組は、そもそものコンセプトがMCは二宮「なのに」、ゲストが司会を務める異例の構成。
二宮はゲスト席に座り、主にツッコミで番組を盛り上げている。『ニノさん』、『ニノなのに』と冠番組ながら、司会進行はほとんど行わないのが二宮のスタイルとして定着した。
このスタイルが、令和のバラエティ番組にぴったり合っていると考える。常に肩の力を抜いてバラエティ番組に出演する二宮は、スーパースターながら圧倒的な親近感を発揮する。
◆親近感と高いトーク力が評価される二宮和也の司会術
同じく嵐の相葉雅紀も各番組で親近感を見せるが、二宮の場合は脱力キャラ全開でより視聴者に近い雰囲気を出す。見ていて心地の良いキャラは、コンプライアンス遵守でガチガチの令和のテレビ番組では必要な存在だ。スポンサー受けも良く、二宮が各局でMCとして重宝される理由の一つになっている。
とはいえ、親近感だけで多くの番組で二宮がMCを務めているわけではない。頭の回転が早く、トーク力が高いのも魅力の一つだ。かつて、中居とMCを務めた『だれかtoなかい』（フジテレビ系）では、さまざまな大物ゲストを相手に、トークを回す高等技術を見せた。
トーク力の高さは、『ニノさん』、『ニノなのに』でも活かされている。ゲストで出演する俳優やアイドルは、トークが得意ではない場合が多い。そんな時、二宮は自身が俳優・アイドルとして積んできた経験を基に、トークで補佐的なポジションを担う。
結果、二宮のサポートで各番組はスムーズに見られる構成となる。他のMCではできないテクニックで、さまざまな経験値を持ちトーク力も高い二宮ならではの匠の技といえるだろう。
◆笑いを生むイジられ力と対応力の高さ
そして、筆者が二宮の最大の魅力だと思うのがイジられもOKなところだ。昨年11月に放送された特番『川島二宮のタミゴエ』（フジテレビ系）では、街頭インタビューで「覇気とキラキラ感が足りない」「ワイプで気を抜き過ぎ」など、厳しいコメントを連発され、二宮が追い込まれる場面があった。
最近ではアイドルもイジられをOKにしている場合が多いが、二宮の場合はイジられた上でしっかりツッコミやコメントで笑いを取る才能を持ち合わせている。スーパースターという大前提があるので、イジられた際の笑いも大きくなり武器の一つになっている。
その他にも、芸人への「スカシ芸」や、受け身ながらコメントで笑いを生み出す「引き芸」など、二宮はさまざまなお笑いのテクニックを披露。オールマイティーに対応できるスキルを持ち、バラエティ番組で高い評価を受けることに成功した。
YouTubeの世界でも、主に参加するチャンネル『よにのちゃんねる』が大成功し、若い世代からも支持を獲得。バラエティタレントとして、大成功を収めていると言える。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
そんな二宮でも、『クイズ＄ミリオネア』の司会は新境地となる。みのもんたが過去に同番組のスタイルを作り上げているだけに、どんなMCとしての姿を見せるのか楽しみだ。
果たして、二宮は『クイズ＄ミリオネア』も成功させ、さらに人気を高めるのか？来年の放送がいまから楽しみだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
