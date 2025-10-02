Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月2日は、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えるUGREEN（ユーグリーン）の新作ワイヤレスマウス「Bluetooth & 2.5G 無線マウス」が、9月25日の販売開始から早くもお得に登場しています。

UGREEN ワイヤレス マウス Bluetooth & 2. 5G 無線マウス 縦型 人間工学デザイン 6ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 静音マウス 1000/1600/2000/4000 DPI 切替可能 電池式 Windows/Mac OS/ Chromebook などに対応 2,599円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

エルゴノミクスデザイン採用で手のひらにしっかりフィット。新作ワイヤレスマウスがクーポン利用でお買い得！

「Bluetooth & 2.5G 無線マウス」は、9月25日からAmazonで販売開始されたUGREEN（ユーグリーン）の新作ワイヤレスマウス。今ならクーポン利用で15％オフとお買い得です。

手のひらに合いやすいエルゴノミクス形状を採用しており、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。

Image:Amazon.co.jp

手首を自然な角度に保てる57°で設計されており、長時間使用でも疲れにくく快適に操作が可能。

高さ119mm×幅85.86mm×奥行72.98mmという大型サイズにより、手の大きい方にこそしっくりとフィットします。

複数機器を接続できる“マルチペアリング機能”を搭載

最大3台まで接続可能な“マルチペアリング機能”を搭載し、無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。

ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。

Windows（7/8.1/10/11）/macOS（10.15以上）、iOS（13.4以上）/iPadOS（14.0以上）/Android（5.0以上）/Chrome OSまたはLinuxなど幅広い互換性も◎ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月2日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

