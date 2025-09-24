ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ò¤í¤æ¤»áMC¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡È°ì¸À¡É¤ÇÊÖÅú
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñÇÛ¿®¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇÛ¿®¤Ïº£·î27Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¤Ò¤í¤æ¤»á¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±»þÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ÆÁíºÛÁª¤Î³Æ¸õÊä¼Ô¤ò½¸¤á¡¢Æ¤ÏÀ²ñ·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ù¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤ÎMC¤Î¿ÍÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÙ¹¾¤µ¤ó¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê²Ë¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¾Ð¡×¤È°ì¸À¤ÇÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Æ¤«¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎMC¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏNG¤¯¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÆâ¾ð¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÙ¹¾»á¤È¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¶¦Ãø¤ÎÂÐÃÌËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î20Ç¯9·î¤ËË¬¤ì¤¿¹Åç¸©¤Îñ»ÒÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¡ÉÀä±ï¾õ¡É¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ËÙ¹¾»á¤Ï23Ç¯9·î¡¢¼«¿È¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëñ»ÒÅ¹¤òX¤ÇPR¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±Å¹¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¡Ö½Ð¶Ø¡×¤À¤Ê¤É¤È¤âÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£