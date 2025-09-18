GÂçºå¤ÎACL¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹¥É¾¤ÎÀ¼¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤±¤ÉÇØÈÖ¹æ¥¥é¥¥é¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@nakashin_20)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖACL¥æ¥Ë¤¤¤¤¤Í¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤ÏÆ±Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¥°¥ë¡¼¥×FÂè1Àá¤ÇÅìÊýÂµåÂâ(¹á¹Á)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢3-1¤Ç²÷¾¡¡£ÃæÃ«¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ACL2»ÅÍÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¸òº¹¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£hummel(¥Ò¥å¥ó¥á¥ë)¤äPanasonic(¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯)¤Î¥í¥´¡¢¥Í¡¼¥à&¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÎÅê¹Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹õµ³»Î!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦ÃË¡×¡Ö¹õ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÀÄ¤â¸ú¤¤¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾åÃÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ÇÇØÈÖ¹æ¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç!¡×¡ÖÁá¤¯Íß¤·¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)2025/26¤Ë¤ÆÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê!
