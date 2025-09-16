²Æ¤Î»³³ÙÁøÆñ¤Ï²áµîºÇÂ¿808·ï¡¡»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô54¿Í¡¢·Ù»¡Ä£
¡¡7·î¤È8·î¤ËÁ´¹ñ¤Çµ¯¤¤¿»³³ÙÁøÆñ¤Ï808·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ148·ïÁý¡Ë¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Ï917¿Í¡ÊÆ±181¿ÍÁý¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅý·×¤¬¤¢¤ë1968Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁøÆñ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï·×54¿Í¡ÊÆ±2¿ÍÁý¡Ë¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï409¿Í¡ÊÆ±84¿ÍÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÁøÆñ·ï¿ô¤ÏÄ¹Ìî¤¬143·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÉÙ»³¤¬90·ï¡¢»³Íü51·ï¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ÁøÆñ¼Ô¤Ï50¡Á70Âå¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó60¡ó¤òÀê¤á¡¢Í×°øÊÌ¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾ÅÝ¡×¤¬Ìó23¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆ»ÌÂ¤¤¡×¤¬Ìó18¡ó¡¢Ç®Ãæ¾É¤ä¹â»³ÉÂ¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡ÖÉÂµ¤¡×¤¬Ìó15¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤ÏÅ·¸õ¤äÂÎÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÌµÍý¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁøÆñ¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Öµ¤¾Ý¾ò·ï¤äÂÎÎÏ¡¢·Ð¸³¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»³¤òÁªÂò¤·¡¢Í¾Íµ¤¢¤ëÆüÄø¤È½½Ê¬¤ÊÁõÈ÷¤Ç°ÂÁ´¤ÊÅÐ»³·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7¡¢8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿³¤¤ä²ÏÀî¤Ç¤Î¿åÆñ»ö¸Î¤Ï446·ï¡ÊÆ±42·ï¸º¡Ë¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï²Æì¤Î33·ï¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÊ¼¸Ë27·ï¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢´ôÉì¤¬¤¤¤º¤ì¤â26·ï¤À¤Ã¤¿¡£