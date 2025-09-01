CLAYGE（クレージュ）から、1本で3役を叶える「クレージュ ミネラルケアミストSR」と「クレージュ ミネラルケアミストPS」の2種類が発売。2025年8月27日（水）より全国のPLAZAにて先行販売、10月10日（金）より全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、ウエルシアグループで発売を開始となる。

■ブースターヘアミストが誕生

乾燥してパサついた髪をミネラル豊富な美容液で潤いケアして指通り良い髪に整える導入ヘアミスト登場。

インバスやアウトバス、ヘアフレグランスとしても使える3way仕様。ダメージを包み込む美容液とともに、癒しの香りで疲れた心も包み込んでくれる。

またそれぞれの香りについても、香りが好評なシャンプー＆トリートメントシリーズと共通の「フローラル＆ムスクの香り」と「ホワイトアプリコット＆ムスクの香り」を採用。シャンプーやヘアオイルと合わせてのライン使いとしてもおすすめ。

■商品情報

株式会社多田

クレージュ ミネラルケアミストSRフローラル＆ムスクの香り

クレージュ ミネラルケアミストPSホワイトアプリコット＆ムスクの香り

1,320円（税込） 180ml