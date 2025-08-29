手軽にぱくっと！【カルディ】お家・職場にストックしておきたい♡「ひとくちおやつ」

小腹を満たしたい時には【カルディ】の「ひとくちおやつ」を選びませんか？ 手軽にパクッと味わえるサイズ感のおやつが揃っている様子。おうちや職場にストックしておけば、気分転換がてら美味しく食べられるかもしれません。今回はチャック付きの袋入りや、個包装入りといった、食べやすさもバッチリなおやつをご紹介します。

沖縄気分が満喫できそうな「ひとくち塩黒糖サーターアンダギー」

インスタグラマー@monmon.121さんが「本当ひとくちで食べられるサイズ！」と推しているこちら。沖縄の味わいが楽しめる、塩黒糖味に仕上がったサーターアンダギーです。塩気がアクセントになっており、暑い日のおやつにもさっぱりと食べられそう。チャック付きの袋に入っていて、少しずつ味わって保存しやすいのも魅力的です。

粒々サイズでつまみやすそうな「プレッツェル & ナッツミックス」

プレッツェルとナッツの両方が入った、おつまみ系のプチ贅沢なこちら。粒々とした小さいサイズ感でサッとつまみやすく、休憩タイムのおやつにも気兼ねなく食べられそうです。味は「ハニーマスタード」と「バッファローランチ」があり、2種類買って食べ比べを楽しむのも良さそう。こちらもチャック付きの袋入りで、おうちや職場にもストックしておけそうです。

サクサクな食感が楽しめる！？「うめいか天」

うめ味に仕上がったいか天。公式サイトによると「静岡県焼津産のかつお節粉末の旨味を加えた」という本格派で、風味豊かな味わいが楽しめそうです。ひとくちで食べられそうな細長く小さなサイズ感も相まって、手早く小腹を満たせそうな食べやすさがうかがえます。チャック付きの袋に入っており、保存しやすさもバッチリ。@monmon.121さんによれば「サクサク」な食感が楽しめるらしく、ほどよい食べ応えも感じられそうです。

個包装でバラマキもしやすい「紀州南高梅アソート」

個包装入りでストックのみならずバラマキにもぴったりな梅のお菓子。かつお・はちみつ・しそ漬けと3種類の味わいが入ったアソートタイプは、気分によって選べるのがうれしいところ。ひとくちでパクッと食べれそうなサイズ感で、小腹満たしにちょうど良さそうです。酸味系のおやつでリフレッシュしたい時に選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

