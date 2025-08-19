『鬼滅の刃』装飾すげぇ！ホテル宿泊プラン リロホテルズ＆リゾーツと初コラボで部屋＆グッズ展開
アニメ『鬼滅の刃』とリロホテルズ＆リゾーツの初コラボレーションが実現した。“鬼殺隊の隊士たちがほっと一息つくためにリロホテルズ＆リゾーツにおでかけにやってきた”をコンセプトに、オリジナル装飾が施された客室に宿泊できる限定ノベルティ付きの専用宿泊プランを用意している。
【写真】装飾すげぇ！『鬼滅の刃』ホテル部屋 オシャレな冨岡＆しのぶの姿も
2025年9月19日より箱根や熱海エリアを含む11施設にて『鬼滅の刃』のコラボルームへの宿泊や限定ノベルティ等の特典を楽しめる。
■プラン内容
プラン名：Relo Hotels＆Resorts×「鬼滅の刃」コラボ宿泊プラン
予約受付期間：2025年8月18日(月)00:00〜2025年12月18日(木)
宿泊期間：2025年9月19日(金)〜12月18日(木)チェックインまで
内容：1オリジナルルーム装飾 2限定ノベルティプレゼント 3竈門炭治郎と我妻善逸のARボイス 4館内装飾
■オリジナルコラボグッズ販売
「鬼滅の刃」コラボプラン実施施設に宿泊の方を対象に描き下ろしイラストを使用した限定グッズを販売する。
＜ラインナップ＞
・アクリルスタンド（5種類）各1,980円（税込）
・缶バッジ （ランダム5種類）各550円（税込）
・クリアファイル（1種類） 各550円（税込）
・ダイカットステッカー（ランダム10種類）各385円（税込）
